U Zenici i Sarajevu vazduh nezdrav za osjetljive grupe

SARAJEVO - Indeks kvaliteta vazduha izmjeren jutros u Zenici iznosio je 124 i Sarajevu 114 i okarakterisan je kao nezdrav za osjetljive grupe, pa su zbog toga mogući pojačani simptomi i intenzitet bolesti kod osoba sa bolestima srca i disajnih organa, podaci su stranice "Zrak.ekoakcija".

Osjetljive grupe stanovništva su i stariji, trudnice i djeca koji bi trebalo da smanje produžena ili veća naprezanja tokom boravka na otvorenom.

Umjereno zagađen vazduh je u Tuzli sa indeksom 100, Ilijašu 98, Goraždu 87, Jajcu 77 i Kaknju 66 i neke zagađujuće materije mogu prouzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje vazduha.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

Podaci objavljeni na ovoj veb-stranici prikupljeni su sa mjernih stanica zvaničnih institucija u FBiH, rečeno je ranije Srni u Udruženju "Eko-akcija" u Sarajevu.