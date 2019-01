U Zenici jutros nezdrav vazduh

SARAJEVO - Vazduh u Zenici jutros je okarakterisan kao nezdrav jer je vrijednost indeksa kvaliteta iznosila 153, pa je moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod srčanih bolesnika i asmatičara.

Svi ostali bi mogli da počnu osjećati negativan uticaj zagađenja na zdravlje.

Vazduh u Ilijašu, sa vrijednošću indeksa kvaliteta 135 koja je izmjerena jutros u 7.00 časova, nezdrav je za osjetljive grupe, pa bi lica sa bolestima organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebalo da smanje produžena ili veća naprezanja tokom boravka na otvorenom.

Vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu (83), Lukavcu (68), Goraždu (66), Kaknju (64), Tuzli (57) i Jajcu (53), podaci su stranice "Zrak.ekoakcija".

Vazduh sa vrijednošću indeksa kvaliteta od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

Podaci objavljeni na ovoj veb-stranici prikupljeni su sa mjernih stanica zvaničnih institucija u Federaciji BiH, rečeno je ranije Srni u Udruženju "Eko-akcija" u Sarajevu.