U Zenici vazduh opasan

SARAJEVO - Indeks kvaliteta vazduha u Federaciji BiH /FBiH/ danas je najlošiji u Zenici, gdje iznosi 479 i okarakterisan je kao opasan, podaci su stranice "Zrak ekoakcija".

Vazduh u Zenici može prouzrokavati ozbiljne posljedice za cjelokupno stanovništvo, te tokom boravka napolju treba izbjegavati bilo kakve napore.

Najugroženije su trudnice, starije osobe i djeca, lica sa respiratornim i srčanim problemima koje bi trebale da ostanu u zatvorenom.

Prema podacima mjerenja u 13.00 časova, vazduh je vrlo nezdrav u Sarajevu sa indeksom kvaliteta 210, Visokom 196, Travniku 156 i Kaknju 154.

Indeks kvaliteta vazduha u Tuzli je 91 i okarakterisan je kao nezdrav za osjetljive kategorije.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.