U blizini "Eko toplana" kvalitet vazduha u prvoj kategoriji

BANJALUKA - Kvalitet vazduha u blizini proizvodnog postrojenja "Eko toplana" je u prvoj kategoriji, a emisije zagađujućih materija iz dimnjaka, kao i u vazduhu u okolini proizvodnog postrojenja su znatno manje u odnosu na granične vrijednosti propisane Pravilnikom o mjerama za sprečavanje i smanjenje zagađenja vazduha i poboljšanje kvaliteta vazduha.

Ovo su pokazali rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha i zagađujućih materija na lokaciji "Eko toplana" Banjaluka, koje je tokom prošlog mjeseca radila akreditovana organizacija Institut za građevinarstvo IG Banjaluka.

"U skladu s obavezama 'Eko toplana' navedenim u Ekološkoj dozvoli, a u cilju utvrđivanja kvaliteta vazduha, svake godine vrše se redovna mjerenja imisionih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu", kazali su iz "Eko toplana".

Dodaju da su ove godine, kao i prethodnih godina, mjerene imisione koncentracije relevantnih pokazatelja kvaliteta vazduha, što je uključivalo koncentracije sumpor-dioksida (SO 2 ), ugljen-monoksida (CO), azotnih oksida (NO, NO2, NOX), ozona (O 3 ) i suspendovanih čestica (PM10), kako na samim dimnjacima, tako i u blizini proizvodnog postrojenja.

"Prema rezultatima mjerenja, srednje dnevne koncentracije zagađujućih materija kretale su se znatno ispod graničnih vrijednosti propisanih Pravilnikom", pojasnili su iz "Eko toplana".

Ističu da je kada je riječ o emitovanju suspendovanih čestica (PM10), izmjerene vrijednosti sa dimnjaka "Eko toplana" bile su između 3,97 i 5,82 mikrograma po metru kubnom, dok je najviša izmjerena vrijednost na mjernom mjestu u blizini objekta "Eko toplana" iznosila 31,26 mikrograma po metru kubnom.

"Ovi podaci su pokazatelj da na zagađenost vazduha utiču saobraćaj i individualna ložišta, s obzirom na činjenicu da je mjerno mjesto bilo u blizini stambenih objekata. Iako su izmjerene vrijednosti više u blizini objekta, nego na samim dimnjacima, i ovi rezultati su ispod graničnih vrijednosti koje iznose 50 mikrograma po metru kubnom", ističu iz "Eko toplana".

Pravilnikom o vrijednostima kvaliteta vazduha utvrđene su granične i tolerantne vrijednosti kvaliteta vazduha u cilju zaštite zdravlja ljudi, vegetacije i prirodnih eko-sistema, kao i maksimalne dozvoljene koncentracije zagađujućih materija u vazduhu.

Zahvaljujući "Eko toplanama" kvalitet vazduha značajno poboljšan