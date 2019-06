Urušila se kula stara 2000 godina

Drevna kula stara 2000 godina u avganistanskom gradu Gazni srušila se tokom sedmice, izjavili su danas zvaničnici.

Stara citadela poznata i pod imenom "Tvrđava Gaznain" prvobitno je imala 36 kula, ali se u proteklih nekoliko godina 14 urušilo zbog višedeceinskih sukoba, jake kiše i nemara.

Tvrđava je jedan od više desetina jedinstvenih istorijskih lokacija u Avganistanu kojima je neophodna zaštita.

Zvaničnici iz Gaznija, koji je prošle godine zamalo pao u ruke talibana nakon žestokih sukoba, izjavili su da se kula srušila nakon jake kiše.

"Vlada nije obraćala pažnju na ovu lokaciju i nisu izgradili kanal da bi preusmjerili bujicu. Upozoravali smo ih na teška oštećena na citadeli ali niko nije došao u posjetu", rekao je jedan od mještana Gaznija Gulam Saki koji živi u neposrednoj blizini kule.

Provincija Gazni je strateški važan centar i nalazi se na glavnom auto-putu između Kabula i južnog dijela Avganistana. U toj provinciji ima veliki broj kuluturnih i arheološki važnih lokacija od kojih su neke iz predislamskog perioda.

Islamska obrazovna, naučna i kuturološka organizacija, čije je sjedište u Maroku, a oformljena je 1981. godine uz podršku UNESKO, zvanično je 2013. godinu proglasila Gazni i njeno kulturno nasljeđe azijskom prijestonicom islamske kulture.

