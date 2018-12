Vazduh jutros najzagađeniji u Lukavcu i Ilijašu

SARAJEVO - U pojedinim gradovima Federacije BiH vazduh je jutros okarakterisan kao vrlo nezdrav, a najlošija situacija je u Lukavcu i Ilijašu gdje je indeks kvaliteta vazduha bio 215, odnosno 203, zbog čega postoji povećana vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe stanovništva, podaci su sa veb-stranice "Zrak.ekoakcija".

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha u Zenici izmjerena u 7.00 časova iznosila je 198, Tuzli 182, Kaknju 173, Sarajevu 167, Jajcu 147 i Goraždu 109.

Kvalitet vazduha je zadovoljavajući u Banovićima, gdje je indeks kvaliteta iznosio 25.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151-200 nezdrav, od 201-300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

Podaci objavljeni na ovoj veb-stranici prikupljeni su sa mjernih stanica zvaničnih institucija u FBiH, rečeno je ranije Srni u Udruženju "Eko akcija" u Sarajevu.