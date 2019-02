Vazduh nezdav u pet gradova, najlošije u Ilijašu

​SARAJEVO - U pet gradova u Federaciji BiH vazduh je jutros okarakterisan kao nezdrav, a najlošija situcija je u Ilijašu, gdje je indeks kvaliteta vazduha iznosi 180, zatim u Zenici 162, Tuzli 160, Sarajevu 158 i Lukavcu 157.

Zbog zagađenog vazduha moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba sa bolestima srca i disajnih organa, poput astme, podaci su stranice "Zrak.ekoakcija".

Plućnim i srčanim bolesnicima, trudnicama, djeci i starijim licima preporučuje se smanjenje bilo kakve fizičke aktivnosti i veća naprezanja tokom boravka napolju.

U Goraždu indeks kvaliteta vazduha iznosi 106 i ocijenjen je nezdravim za osjetljive grupe, dok je u Jajcu umjereno zagađen sa indeksom 91.

U Banovićima je kvalitet vazduha dobar, dok je u Kaknju monitor za praćenje kvaliteta vazduha u kvaru.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 se opisuje kao opasan po zdravlje.

Podaci objavljeni na ovoj veb-stranici prikupljeni su sa mjernih stanica zvaničnih institucija u FBiH, rečeno je ranije Srni u Udruženju "Eko-akcija" u Sarajevu.