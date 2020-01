Vazduh u Sarajevu i dalje veoma nezdrav

Vazduh u Sarajevu jutros je okarakterisan kao veoma nezdrav zbog čega je kod lica sa respiratornim oboljenjima poput astme moguće značajno pojačanje simptoma i intenziteta bolesti, objavila je stranica "Zrak.ekoakcija".

Indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu jutros je bio 286.

Kao nezdrav vazduh okarakterisan je u Ilijašu gdje je indeks kvaliteta bio 194, zatim u Visokom gdje je iznosio 185 i u Zenici 166.

"Zrak.ekoakcija" navodi da bi zbog takvog vazduha plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i stariji trebalo da smanje bilo kakve fizičke aktivnosti napolju.

Vazduh u Jajcu ima indeks 137, Lukavcu 124 i Tuzli 122, te je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Mjerenja su izvršena u 7.00 časova.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.