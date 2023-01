Vazduh u Sarajevu vrlo nezdrav, zbog magle otkazani letovi

Zbog guste magle u Sarajevu i jutros su otkazani letovi na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu.

Otkazani su odlasci aviona Croatia Airlinesa i Turkish Airlinesa. Idući let je planiran u 9 sati, prenosi Avaz.

Što se tiče dolazaka, za sada su pomjerena dva leta. Avion Eurowingsa koji je trebao sletiti u 8:15 pomjeren je za 10:30 sati, a dolazak Swissa umjesto u 8:45 planiran je za 11:25 sati.

I juče je nekoliko letova otkazano zbog guste magle, a posebno kritična situacija bila je na Dobrinji i Ilidži.

Vazduh u Sarajevu trenutno je vrlo nezdrav, a indeks kvaliteta vazduha je 257.

Sarajevo i Hadžići su jutros najzagađeniji u Federaciji BiH, sa indeksom kvaliteta vazduha 239, odnosno 250, zbog čega je okarakterisan kao veoma nezdrav, podaci su stranice "Zrak ekoakcija".

Prema mjerenju u 7.00 časova, vazduh je nezdrav u Ilijašu, gdje je indeks 170, Jajcu 169, Zenici 168, Vogošći 160, Kaknju 158, Tuzli 157, Visokom 151, a nezdrav za osjetljive grupe u Maglaju, sa indeksom 137, prenosi Srna.

Kada je vazduh ocijenjen kao veoma nezdrav, kod osoba sa respiratornim oboljenjima poput astme moguća su značajna pojačanja simptoma i intenziteta bolesti, a povećana je vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva.

Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i svi ostali bi morali da izbjegavaju produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.