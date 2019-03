Vazduh zagađen u većini gradova

SARAJEVO - U većini gradova Federacije BiH, u kojima se vrši mjerenje, vazduh je i jutros zagađen i može izazvati pojačane simptome kod ljudi koji imaju bolesti srca i disajnih organa, poput astme, podaci su stranice "Zrak.ekoakcija".

Plućnim i srčanim bolesnicima, trudnicama, djeci i starijim licima preporučuje se smanjenje bilo kakve fizičke aktivnosti i većih naprezanja tokom boravka napolju.

Prema mjerenjima obavljenim u 7.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Ilijašu iznosio je 160, u Lukavcu i Zenici 157, Sarajevu 156, dok je nezdrav vazuh za osjetljive grupe bio u Tuzli sa indeksom 140.

Umjereno zagađen vazduh jutros je bio u Goraždu i Konjicu.

Vrijednost indeksa kvaliteta od nula do 50 govori da je vazduh dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i veći od 300 opasan po zdravlje.

Podaci objavljeni na ovoj veb-stranici prikupljeni su sa mjernih stanica zvaničnih institucija u Federaciji BiH.