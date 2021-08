Veoma toplo u nedjelju, temperatura i do 39 stepeni

BANJALUKA - Republiku Srpsku i Federaciju BiH i nedjelju očekuje veoma topao dan, sa temperaturom vazduha do 39 stepeni Celzijusovih.

Večeras se očekuje tropska noć, a sutra ujutro i tokom dana biće sunčano i vruće, uz malu dnevnu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, pretežno istočni i jugoistočni, u Hercegovini južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 21, na jugu do 26 stepeni, a najviša dnevna od 31 do 37, na jugu i sjeveru oko 39 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je u svim krajevima preovladavalo vedro vrijeme.

Banjaluka i Mostar bili su najtopliji sa 37 stepeni izmjerenih u 14.00 časova. Ništa manje vruće nije bilo ni u Prijedoru, Neumu i Grudama gdje je izmjereno 36 stepeni.

Samo stepen niže bilo je u Bijeljini, Bileći, Višegradu, Doboju, Zvorniku, Novom Gradu, Srpcu, Zenici, Gradačcu i Sanskom Mostu, dok je u Trebinju, Foči, Bihaću, Bugojnu i Šipovu izmjereno 34, a u Sarajevu, Mrkonjić Gradu, Tuzli, Livnu i Rudom 33, u Srebrenici 32, na Mrakovici 30, a na Sokocu, Han Pijesku i u Gacku 29.

Na Bjelašnici je danas izmjereno 16 stepeni Celzijusovih.