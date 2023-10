Vipotnik: Sjajna vijest za Trgovsku goru, to je za muštuluka

NOVI GRAD - Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, rekao je za "Nezavisne novine" da ako je tako da nuklearni otpad do daljnjeg neće na Trgovsku goru, da je to sjajna vijest i da je to za muštuluka.

"Drago mi je kao građaninu Republike Srpske, ovo su izvanredne vijesti. Ostao sam bez teksta. Drago mi je da je tako. Svi su upoznati sa našim borbama, kako na terenu, tako i institucionalno, i zaista je ovo izvanredna vijest", kazao je Vipotnik.

Dodao je da na današnjoj sjednici Vlade Republike Srpske usvojena rezoluciju o protivljenju namjerama Hrvatske da odlaže nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora.

"Ta rezolucija je spremna, naše ministarstvo je pripremilo i na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske naći će se na dnevnom redu. Još jednom ponavljam, ovo su izvanredne vijesti", naglasio je Vipotnik.

Podsjećamo, danas je Andrej Plenković, predsjednik Vlade Hrvatske, nakon današnjeg sastanka sa Borjanom Krišto, predsjedavajućom Savjeta ministara BiH rekao je da je sa Slovenijom dogovoreno da se nuklearni otpad skladišti u okviru nuklearne centrale Krško do 2028. godine.

