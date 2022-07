Visoke temperature izazvale produženi morski toplotni talas

Visoke temperature širom Evrope ovog mjeseca izazvale su produženi toplotni talas u Sredozemnom moru koji bi mogao da opustoši ekosisteme i ubije nekoliko vrsta u narednim nedjeljama, upozorili su naučnici.

Ekstremne vrućine posljednjih sedmica već su izazvale požare i dovele do hiljada smrtnih slučajeva u Evropi, prenio je Rojters.

Topliji vazduh, zajedno sa promjenljivim okeanskim strujama i stabilnom površinom mora, zagrijali su priobalne mediteranske vode za nekoliko stepeni Celzijusa iznad prosječne temperature od 24 stepena Celzijusovih do 26 stepena Celzijusovih za ovo doba godine.

Vode između španskih Balearskih ostrva i italijanske obale bile su do 5,0 stepeni Celzijusovih toplije nego u isto vrijeme prošle godine, saopštila je danas Španska meteorološka agencija AMET - istovremeno upozoravajući da će temperature oko španske obale biti od 3,0 stepena Celzijusovuh do 4,0 stepena Celzijusovih više najmanje do sredine avgusta.

Španska lučka uprava saopštila je da je voda u Kabo de Gati, na jugoistoku zemlje, u ponedjeljak zabilježila 10-godišnji rekord od skoro 28 stepeni Celzijusovih.

Stručnjak za okeane Žan-Pjer Gatuso rekao je britanskoj novinskoj agenciji da je 25. jula izmjerena temperatura vode u blizini francuskog primorskog grada Nice 29,2 stepeni Celzijusovih - oko 3,5 stepeni Celzijusovih više u odnosu na isti dan prošle godine.

"Ovo je apsolutni rekord od najmanje 1994. godine, a vrlo vjerovatno i ranije", rekao je on.

"Okean i more su neka vrsta sunđera za vrućinu", objasnio je Gatuso.

Morski toplotni talasi pogodili su Mediteran od 2015. do 2019. godine, što je dovelo do masovnog odumiranja morskog života, pokazalo je ovosedmično istraživanje španskog Instituta za morske nauke.

Ovogodišnji toplotni talas je gori.

"Duži je, a i magnituda je veća", rekao je Gatuso i dodao da će ugrožene vrste uginuti vjerovatno kasnije u avgustu.