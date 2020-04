Vrhovi Himalaja vidljivi prvi put nakon 30 godina

Stanovnici Pundžaba na sjeveru Indije očarani su pogledom na Himalaje koji su sada vidljivi sa udaljenosti veće od 200 kilometara zbog nižeg onečišćenja vazduha do kojeg je došlo uvođenjem karantine u zemlji u borbi protiv korona virusa.

Stanovnici grada Džalandhara, a pogotovo mladi koji još nikad nisu vidjeli planinu Dauladar bez pokrivača od smoga, kažu da se priroda liječi zbog uvođenja karantina, zatvaranja tvornica i ukidanja saobraćaja.

Fotografije planinskog lanca šire se društvenim mrežama jer mještani i aktivisti za očuvanje okoline pričaju o pozitivnim vijestima dok se svijetom šire one mračne o Covidu-19.

"Prvi put u više od 30 godina mogu jasno vidjeti snježne planinske vrhove. To je zbog drastičnog smanjenja onečišćenja vazduha", rekao je za dpa tamošnji novinar Paul Sing Nauli.

Nauli kaže da je stanovnike prije nekoliko dana dočekao nevjerovatan pogled.

"Moja djeca su me pozvala da se popnem na krov. To je bio čudesan pogled. Oni nikada prije nisu vidjeli ništa slično", rekao je.

Bivši igrač kriketa Harbhadžan Singh podijelio je fotografiju planinskog lanca sa svog krova u Džalandaru.

