WWA: Klimatske promjene bar 20 odsto odgovorne za poplave

LONDON - Klimatske promjene su najmanje za 20 odsto uvećale šansu da dođe do ekstremnih padavina kakve su prošlog mjeseca izazvale smrtonosne bujice kroz dijelove Njemačke i Belgije, smatraju naučnici.

Padavine sada mogu biti i 19 odsto intenzivnijie u tim oblastima, nego što bi to bio slučaj da globalne atmosferske temperature nisu porasle za 1,2 stepena Celzijusa iznad predindustrijskih temperatura, nalaz je studije grupe naučnika svjetske mreže o vremenskim prilikama (World Weather Attribution - WWA), prenosi Rojters .

"Ovo ćemo definitivno imati više u uslovima globalnog zagrijavanja", saopštila je jedan od vođa projekta Friderike Oto, klimatolog sa Univerziteta u Oksfordu.

S obzirom da ekstremni vremenski događaji dominiraju u vijestima posljednjih nekoliko godina, naučnici su pod sve većim pritiskom da tačno odrede koliko su klimatske promjene odgovorne njih.

Samo tokom prošle godine naučnici su potvrdili da su američka suša, smrtonosni kanadski toplotni talas i požari širom sibirskog Arktika pogoršani zagrejanom atmosferom.

Padavine u Evropi od 12. do 15. jula izazvale su poplave koje su odnijele kuće i dalekovode, a više od 200 ljudi je poginulo, uglavnom u Njemačkoj, dok je na desetine njih nastradalo u Belgiji i hiljade je takođe bilo primorano da napusti svoje domove u Holandiji.

Iako je ova poplava bila bez presedana, 39 naučnika WWA otkrilo je da su lokalni obrasci padavina veoma promjenljivi.

Oni su sproveli svoju analizu na širem području koje se proteže kroz dijelove Francuske, Njemačke, Belgije, Holandije, Luksemburga i Švajcarske, a koristili su lokalne vremenske zapise i računarske simulacije da uporede julski poplavni događaj sa onim što se moglo očekivati u svijetu na koji klimatske promjene nisu uticale.

Budući da topliji vazduh zadržava više vlage, ljetni pljuskovi u ovom regionu sada su tri do 19 odsto teži nego što bi bili bez globalnog zagrijavanja, i vjerovatnoća za ovakve ekstremne padavine se povećava od 1,2 do devet puta - ili 20 do 800 odsto, a taj široki raspon neizvijesnosti djelimično je objašnjen nedostatkom istorijskih zapisa, saopštili su naučnici

"Ovo istraživanje potvrđuje da je globalno zagrijavanje odigralo veliku ulogu u katastrofi sa poplavama“, rekao je Stefan Ramstorf, naučnik i okeanograf sa Potsdamskog instituta za istraživanje uticaja na klimu, koji nije bio uključen u studiju.

On je rekao da je ovo je u skladu sa nalazom nedavnog izvještaja UN panela za klimu, koji je otkrio da su se ekstremne padavine povećale u cijelom svijetu.