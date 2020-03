Zarobljen u ledu: Ostaci nađeni nakon otapanja glečera u Norveškoj

Arheolozi su otkrili gvozdeni vrh strijele u glečeru Jotunheim.

Stari vrh dugačak je oko 18 centimetara, a pored njega nađeni su i ostaci strijele, kao i jedno pero za koje se vjeruje da je bilo dio ovog oružja.

Tim naučnika koji radi na istraživanju i iskopavanju Jotunheim glečera pripada Arheološkom programu za glečere, koji je do sada otkrio preko 2.000 predmeta iz leda. Najstariji od njih star je 6.000 godina. Među predmetima se nalaze i razni alati, koža i odjeća, ali i kosti životinjskog porijekla.

Arheolozi su primijetili da su klimatske promjene izuzetno uticale na glečere koji su počeli da se otapaju, oslobođajući ove predmete koji su bili zarobljene u ledu.

Mnogo glečera Norveške osjeća posljedice klimatskih promjena. Iako to znači da će arheolozi otkriti nove artifakte na taj način, postoji i mogućnost da se otapanjem leda ti predmeti unište.

(B92.net)

"You call that an arrowhead? THIS is an arrowhead!" 1500-year-old iron arrowhead recovered on one of our sites. Found close to the melting ice at 2050 m, together with the wooden shaft. It is 18 cm long and 2 cm wide, weighing in at 32 g #glacialarchaeology pic.twitter.com/310zjuPdpd