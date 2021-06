Zašto nebo nad BiH i Hrvatskom nije plavo?

SARAJEVO, ZAGREB - Sarajevo je u ponedjeljak bilo među najzagađenijim gradovima u svijetu, a hrvatski mediji navode da je primijećen neobičan fenomen na nebu - uprkos vedrom vremenu plave boje neba nema.

Uzrok zagađenja u Sarajevu, kako je izjavio Anes Podić iz Eko akcije, bio je saharski pijesak u vazduhu.

Podić je za sarajevski portal Klix rekao da je saharski pijesak uzrok zagađenja vazduha i u drugim evropskim gradovima.

Podsjetio je da se pojavljuje nekoliko puta godišnje.

"Nekoliko puta godišnje, a što je potpuno normalna pojava, ovom dijelu svijeta atmosferskim procesima dođe pijesak iz Sahare. Zbog toga je vazduh zagađeniji", rekao je Podić.

Ukazao je na to da ovako zagađen vazduh može da izazove zdravstvene probleme kod pojedinih ljudi.

"To su sitne čestice pijeska koje dospijevaju i do Velike Britanije. Ova zemlja takođe bude redovno pogođena tim talasima. Ovo je prirodni izvor zagađenja i na to se zaista ne može uticati", rekao je Podić.

Meteorolog Tea Blažević za hrvatske medije objašnjava da se radi o tome da s područja Afrike stiže velika količina pustinjske prašine i pijeska, zbog čega je atmosfera "zamućena" zbog čega je i vidljivost smanjena.

Reč je o, kako objašnjava, prirodnoj pojavi koja će se nastaviti i narednih dana.