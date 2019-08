Zbog čega je došlo do ogromnih požara u Amazoniji?

Kako požari gutaju Amazoniju, nivo ugljen-dioksida u svijetu raste.

Naša kuća gori. Doslovno, objavio je na Tviteru francuski predsjednik Emanuel Makron reagujući na požare koji se šire amazonskom prašumom.

Makron požare u “plućima svijeta” naziva međunarodnom krizom te zahtijeva da taj problem bude na vrhu agende o kojoj će se raspravljati na samitu G7. Ali, Makronov predlog oštro je kritikovao kontroverzni brazilski predsjednik Žair Bolsonaro

“Prijedlog francuskog predsjednika da se o amazonskim temama razgovara na G7 bez uključivanja zemalja regiona podsjeća na kolonijalistički način razmišljanja koji je neprihvatljiv u 21. vijeku”, napisao je na Tviteru Bolsonaro.

Uprkos tome, međunarodna zabrinutost zbog razmjera požara raste iz dana u dan. Tako je i Antonio Gutereš, generalni sekretar UN-a, poručio da je “duboko zabrinut” zbog uticaja amazonskih požara na globalnu klimatsku krizu.

#AmazonRainforest is in danger. My heart aches. It is the world's heritage. Humanity must take action until it's too late.pic.twitter.com/Eopk9MYf9G#PrayforAmazonia