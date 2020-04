Zbog virusa korona vremenska prognoza manje pouzdana

Virus korona ima i neočekivane žrtve - meteorologe, koji su ostali bez dragocjenih informacija koje im obično u realnom vremenu prenose putnički avioni koji trenutno zbog pandemije ne smiju letjeti.

Matematički modeli koji se svakodnevno koriste za meteorološka predviđanja zahtijevaju puno podataka koji kontinuirano pristižu sa milion stanica za praćenje stanja atmosfere.

„Veliku većinu prikupljaju sateliti, koji su sve učinkovitiji. Ali ako se želi biti precizniji, posebno kad je riječ o najnižim slojevima atmosfere, 'oko 10 odsto podataka dolazi od sistema koji su postavljeni u putničkim avionima“, objasnio je za AFP Emanuel Bokri, direktor za medije francuske meteorološke službe „Météo France“.

U normalnim okolnostima, komercijalni putnički avioni na taj način svaki dan u svijetu prenose više od 700.000 opservacija o temperaturi zraka, brzini i smjeru vjetra, kao i o vlažnosti i turbulencijama tokom uspona na više visine i tokom ljeta. To je sistem Amdar, kojim upravlja Svjetska meteorološka organizacija (WMO) i agencija Ujedinjenih naroda.

„Epidemija je dovela do smanjenja svjetskog zračnog prometa za 80 do 90 odsto i ostali smo bez gotovo dvije trećine” tih podataka, naglasio je Bokri. Te je dodao da još veće smanjenje meteoroloških opservacija iz aviona moglo bi dovesti do postupnog smanjenja pouzdanosti predviđanja.

Manjak podataka o stanju iznad Atlantika

Učinak na preciznost predviđanja mogao bi iznositi 10 odsto, procijenio je Météo France, koji je odlučio to nadoknaditi, zajedno s drugim nacionalnim institucijama, dvostruko većim brojem mjerenja meteorološkim balonima. Ta tehnika, izumljena u Trappesu u pariškoj regiji 1929., sastoji se u slanju velikog balona, punjenog vodonikom i opremljenog sondom, na više od 30 kilometara visine gdje on eksplodira i pada na Zemlju. Takva mjerenja potpunija su i pouzdanija od onih putem sondi u avionima, ali materijal od raspadnutog balona rijetko se prikuplja i ne može se ponovno iskoristiti, što uzrokuje velike troškove.

Premda se ta metoda sve manje koristi, Météo France sada svaki dan izvede četiri lansiranja sa svake svoje postaje u matičnoj Francuskoj i na prekomorskim teritorijima.

„Ta tehnika je preskupa i ne može je se koristiti svuda. U mnogim zemljama u razvoju nije dovršen prelazak na automatizovana motrenja nego ih vrše ručno“, otkriva WMO.

Meteorološke radiosonde ne mogu, naime, zamijeniti avione iznad okeana. –

„Imamo manjak mjerenja vremenskih uslova iznad Atlantika, što ipak utiče na meteorološke prognoze na evropskom kontinentu“, kazao je Sebastien Brana, potpredsjednik organizacije Infoclimat.