Zemlji se bliži nova katastrofa

U današnje vrijeme klimatske krize, naučnici su otkrili da topljenje polarnih ledenih kapa utiče na brzinu rotacije Zemlje, produžujući dužinu dana na način koji do sada nije viđen.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, otapanje leda s Grenlanda i Antarktika mijenja raspored mase na Zemlji, povećavajući masu oko ekvatora. To uzrokuje da se rotacija planeta usporava, slično kao kad klizačica rasteže ruke tokom pirueta, povećavajući inerciju, piše Science Alert.

Iako se Zemlja uopšteno smatra sferoidom, preciznije ju je opisati kao spljošteni sferoid koji se izbočuje oko ekvatora. Njen oblik je dinamičan, pod uticajem različitih faktora poput dnevnih plima i oseka te dugoročnih promjena uzrokovanih tektonskim aktivnostima, potresima i vulkanima.

Nije dobro

Za istraživanje su korištene tehnike poput vrlo duge bazne interferometrije i Globalnog pozicionog sistema (GPS) kako bi se mjerile varijacije u rotaciji Zemlje i dužini dana s izuzetnom preciznošću.

Studija je otkrila da, osim uticaja Mjesečeve gravitacije, koja trenutno najviše utiče na usporavanje rotacije za 2,40 milisekundi svakog vijeka, klimatske promjene mogu imati još veći uticaj do kraja 21. vijeka. Prema najgorem scenariju emisija stakleničkih gasova, klima bi mogla pridonijeti usporavanju rotacije za dodatnih 2,2 milisekunde do 2100. godine.

Iako ovo možda zvuči kao mala promjena, ona ima značajne implikacije za svemirska putovanja i navigaciju. Precizno poznavanje Zemljine orijentacije ključno je za komunikaciju sa svemirskim sondama poput Voyagere, koje se nalaze daleko izvan našeg Sunčevog sistema. čak i minimalno odstupanje može značiti veliku razliku u konačnom položaju kada sonda stigne na svoje odredište, prenosi Klik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.