Еvo kada stiže pijesak iz Sahare

Nastavlja se veoma toplo vrijeme u Srbiji, a takva vremenska situacija očekuje nas i u narednom periodu. U Srbiji će i danas biti sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura biće od 16 do 22°C, u Beogradu do 20°C.

Duvaće pojačan zapadni i jugozapadni vetar, na sjeveru Vojvodine i na istoku Srbije jak. Vjetar će biti fenskog efekta.

Inače, Srbija će se nalaziti između niskog pritiska sa sjevera i sjeveroistoka, zbog snažnog ciklona koji će se premiještati preko sjevera Еvrope ka Rusiji. Istovremeno, jugozapadno od našeg područja očekuje se polje visokog vazdušnog pritiska, uz stabilno i sunčano vrijeme.

Srbija će pod uticajem veoma tople vazdušne mase biti sve do sredine februara, a najtoplije će biti narednih dana, uz temperature i iznad 20°C, u petak i do 22-23°C, lokalno u Podrinju zbog fenskog efekta vetra i do 24°C.

Do petka se očekuje uglavnom sunčano ili umjereno oblačno, a tokom vikenda slijedi naoblačenje.

Srbija će u petak i tokom vikenda biti pod uticajem veoma snažnog ciklona sa zapada Еvrope i Atlantika, dok se istovremeno u centralnom Mediteranu očekuje formriranje sekundarnog ciklona. Usljed ovakve situacije očekuje se veoma vjetrovito vrijeme. U većem dijelu Srbije duvaće jak južni i jugozapadni vjetar, u košavskom području jugoistočni. Na planinama i na jugu Banata očekuju se olujni udari vetra od 80 km/h.

Osim veoma tople vazdušne mase, sa sjevera Afrike u sklopu snažnog južnog strujanja očekuju se i čestice pustinjskog peska iz Sahare. Njih će podići jak vetar iz Sahare i to visoko u atmosferu, da bi one potom preko Mediterana i jugozapada Еvrope stigle i do našeg područja. Ova situacija usloviće da atmosfera bude zamućena, a u vrijeme padavina da one sadrže čestice pijeska i da budu prljave, što se smatra potpuno prirodnom i uobičajenom pojavom pri aktuelnim vremenskim uslovima.

Ne očekuju se velike količine peska nad našim područjem, a znatno više biće ih nad centralnim i zapadnim Mediteranom.

Osjetniji pad vazdušnog pritiska biće uvod u promjenu vremena, pa se početkom sledeće sedmice očekuje i jače naoblačenje sa kišom. Prema trenutnoj prognozi, ostaće i dalje relativno toplo, pa će maksimalna temperatura za vikend biti od 15 do 20°C, u ponedjeljak oko 15°C, da bi potom uslijedio postepeni pad. Ipak, ostalo bi i dalje natprosječno toplo vrijeme, uz temperature oko 10°C i uz kišu, a snijeg bi padao samo na višim planinama.

