AI pomaže da budemo kreativniji, da putujemo kroz vrijeme

​Korišćenje kreativnog talenta vještačke inteligencije podrazumjeva algoritme za stvaranje novih sadržaja koji liče na djela stvorena ljudskom aktivnošću. Ovaj sadržaj uključuje zvuk, programski kod, slike, tekst, animacije, simulacije i video zapise. Tehnologija je bazirana na generisanim bazama podataka sa potencijalom za stvaranje aplikacija koje obrađuju ljudski govor, VR snimke, virtuelni svijet i audio zapise.

Sposobnost stvaranja od strane vještačke inteligencije nije nova tehnologija. U prošlosti je korišćena za kreiranje glasovne asistencije (Siri), igara i chat botova.

Kako AI alati stimulišu kreativnost čovjeka?

Tokom proteklih nekoliko mjeseci korisnici interneta mogli su da upoznaju nekoliko AI alata, poput ChatGPT, Midjourney ili DALL·E 2. Svi su zasnovani na vještačkoj inteligenciji koja omogućava generisanje željenog teksta, fotografija ili audio zapisa. Društvene mreže su eksplodirale kada su internet korisnici otkrili AI alat MyHeritage, koja se u najkraćem može opisati kao svojevrsni vid putovanja kroz vrijeme na leđima vještačke inteligencije. Vaš mali, privatni vremeplov.

Program za stvaranje slika koje prikazuju kako bi osoba izgledala u različitim istorijskim epohama postao je veoma popularan, a mnogi su svoje fotografije na profilu društvenih mreža zamjenili onom koju je stvorila AI.

Sa daljim razvojem vještačke inteligencije, njenim ogromnim potencijalom i širokom primjenom, pojavila se zabrinutost za opstanak radnih mjesta u kreativnim industrijama, jer pametno korišćenje AI alata nadmašuje efikasnost i kreativnost čovjeka.

Tim kompanije Intel pod nazivom Trusted Media radi na kreiranju AI aplikacija koje bi unaprijedile život ljudi, smanjile potencijalnu štetu i intuitivnom upotrebom poboljšale postojeće alate.

Moć stvaralačke vještačke inteligencije raste iz godine u godinu, pa se povećava vjerovatnoća nastanka potencijalnih problema i ugrožavanja bezbjednosti IT korisnika. Postoje programi zasnovani na AI koji mogu lažno predstaviti ljude. Intel ima strategiju kojom se bori protiv ovakvih alata, a ona se odvija u dva pravca. Prvi je omogućen algoritmima za otkrivanje lažiranja pomoću FakeCatcher tehnologije. Softver otkriva lažne video zapise sa uspješnošću od 96 odsto i tako pomaže korisnicima da razlikuju lažni od vjerodostojnog sadržaja u realnom vremenu. Drugi pravac uključuje generator ljudskog lika na principu slagalice. Za razliku od programa koji kombinuju fotografije stvarnih osoba, generator spaja različite regije lica (nos osobe A, usta osobe B i oči osobe C), ne bi li stvorio novo lice, kakvog nema u bazi podataka.

Cilj upotrebe stvaralačke moći vještačke inteligencije, jeste lakši život ljudi. Vođeni ovom vizijom, stručnjaci kompanije Intel osmislili su tehnologiju za stvaranje audio zapisa i kako biolakšali komunikaciju osoba sa poremećajem u govoru. Tehnologija je implementirana u projektu pod nazivom "I Will Always Be Me“, a realizovan je u saradnji sa kompanijama Dell, Rolls-Roys i Udruženjem pacijenata sa bolestima motorike. Interaktivna veb stranica omogućava osobama sa govornim poteškoćama da snime glas koji se kasnije emituje na govornom uređaju.

Trusted Media koristi sposobnost vještačke inteligencije da stvori nešto novo, kako bi kreirala realistična 3D iskustva. Simulator urbane vožnje CARLA je otvorenog koda, stvoren za podršku obuke vozača i validaciju sistema autonomne vožnje. Scene koje na ekranima okružuju korisnike vjerodostojno prikazuju situacije u saobraćaju. Generativni AI pristup olakšava stvaranje 3D efekata i renderovanje, štedeći sate i sate rada kreativnog tima.

Razvoj AI alata uz poštovanje etičkih principa

U sve široj upotrebi i razvoju vještačke inteligencije, od odlučujućeg značaja je da prepoznamo važnost etičkih i društvenih uticaja koje nastaju razvojem AI. Ključni cilj ovog procesa jeste da u središnjoj poziciji njene evolucije - ostane čovjek. Proces podrazumjeva uspostavljanje razvojnih timova za smanjenje predrasuda, unapređenje AI modela koji slijede etičke principe, procjenu rezultata sa tehničkog aspekta i saradnju sa partnerima radi ublažavanja štete koja može nastati upotrebom vještačke inteligencije, prenosi "Benchmark".