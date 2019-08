Ako imate ovu popularnu aplikaciju na Androidu odmah je izbrišite

Aplikacija Cam Scanner uklonjena je iz Google Play Storea nakon što se pokazalo da s njom dolazi i marketinški malware.

Istraživači kompanije za internetsku sigurnost Kaspersky otkrili su maliciozni Trojan Dropper u aplikaciji koja vaš mobitel pretvara u skener, odnosno pomoću koje možete fotografisati papirnate dokumente i pretvoriti ih u PDF-ove na mobitelu. Zbog toga se svim korisnicima koji tu aplikaciju imaju na svojim Androidima preporučuje brisanje.

Trojan Dropper koji se nalazio u aplikaciji korisnicima je prikazivao nametljive oglase i prijavljivao ih za pretplate koje se plaćaju. Prije nego što je uklonjena, aplikacija Cam Scanner je imala preko 100 miliona skidanja, piše India Today.

Na službenom Twitteru aplikacije objavljeno je da je maliciozni kod uklonjen te da je nova verzija slobodna za preuzimanje iako se zasad još uvijek ne može pronaći u Google Play Storeu.

ATTENTION, ALL ANDROID USERS! To address your recent concerns, we are here to make the following statement and you may download the new version: https://t.co/79tt0IrMdw pic.twitter.com/Er1bE1qcuB