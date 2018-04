Aleksandra Vujadinović, razvojni programer: Žene u borbi za ravnopravnost u IT sektoru

Sektor informacionih tehnologija u Srpskoj sve više dobija na značaju i snazi, a jednako važno je da su mjesto u ovoj branši izborile i žene koje danas stoje rame uz rame sa kolegama jačeg pola, rekla je razvojni programer u kompaniji "Prointer ITSS" iz Banjaluke Aleksandra Vujadinović.

Mlada žena, koja uspješno gradi karijeru u "Prointeru", bila je i predavač na velikoj IT konferenciji u Neumu, na kojoj je predstavila i implementaciju "Microsoft" rješenja koja će unaprijediti rad Zavoda za zapošljavanje RS.

* GLAS: Koliko je sektor informaciono-komunikacionih tehnologija razvijen u Srpskoj?

VUJADINOVIĆ: Sektor informacionih tehnologija brzo se razvija i u svijetu i kod nas. Taj razvoj uhvatio je maha posljednjih godina. Međutim, IT sektor se kod nas razvija uglavnom u velikim sredinama, dok manje lokalne zajednice nisu došle do tog nivoa. Za njihov veći razvoj potrebna je analiza i strategija da bismo zadržali mlade ljude koji žele da napreduju i usavršavaju se, a moraju da idu u veće gradove.

* GLAS: Koliko je cijenjena ova branša u Srpskoj?

VUJADINOVIĆ: Naša branša je sve više cijenjena. Fakulteti koji imaju odsjeke za informacione tehnologije su sve zastupljeniji i cjenjeniji, kako od studenata tako i društvene zajednice koja ulaže u taj vid obrazovanja putem stipendija. Popularnost naše branše raste, a vjerujem da će taj trend biti nastavljen.

* GLAS: Da li možete napraviti paralelu između IT sektora u RS i regionu?

VUJADINOVIĆ: RS ulaže u IT sektor. To pokazuju naši klijenti koji su zadovoljni ponuđenim rješenjima, ali i inostrano tržište. Spremni smo da se posvetimo problemu i riješimo ga detaljno. Zbog toga možemo da se mjerimo i sa regionom i sa mnogim zemljama širom svijeta, kada je riječ o dostignućima IT sektora i kvalitetu kadra.

* GLAS: Mnogim sektorima u RS nedostaje kvalifikovana radna snaga? Kakva je situacija u tom pogledu u IT sektoru?

VUJADINOVIĆ: Na tržištu RS vlada velika potražnja za stručnjacima iz IT sektora. Neke profile kvalitetnog kadra je teško naći. Problem je i što veoma malo studenata završava ove fakultete, ali i što mnogi od njih čim dođu do diplome odlaze u inostranstvo. Radnika nam uvijek treba i kroz saradnju sa univerzitetima moguće je prevazići taj problem.

* GLAS: Koliko su žene zastupljene u IT sektoru?

VUJADINOVIĆ: Jaz između muške i ženske radne snage u IT sektoru se konstantno smanjuje. Trudimo da tu razliku ublažimo koliko je moguće, jer se žene mogu mjeriti sa muškarcima u svim poslovima u IT sektoru. Ni kroz školovanje nisam imala predrasuda, a ni kasnije na poslu. I ovaj posao, kao i mnogi drugi, dovodi se u vezu sa muškarcima, ali te stereotipe pobijamo iz dana u dan jer su žene pokazale da su uspješne i dobre u obavljanju svih poslova. Obilježavanje Međunarodnog dana žena u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija je danas, a mi svake godine pokazujemo da smo ravnopravne sa muškarcima i da stojimo rame uz rame sa njima kada je riječ o radu u ovoj privrednoj grani.

* GLAS: Kakva su Vaša iskustva i današnja uloga u ovom sektoru?

VUJADINOVIĆ: Radim godinu i tri mjeseca u "Prointeru". Poslala sam svoj CV i odmah sam pozvana na razgovor i počela da radim. Posvetila sam se "Microsoft" tehnologijama i u kratkom vremenu stekla veliko iskustvo. Do sada sam radila na dva projekta implementacije CRM-u. Jedan u našoj firmi, a drugi se odnosi na Zavod za zapošljavanje RS, koji će unaprijediti njihov rad. Nastavljam sa usavršavanjem i nuđenjem novih rješenja iz sektora informaciono-komunikacionih tehnologija. U tome mi pomaže firma u kojoj radim, koja ulaže u mladi kadar i vodi računa o radnicima. Bez njihove podrške teško bi bilo moguće uspjeti.

* GLAS: Bili ste najmlađi predavač na konferenciji "Microsoft NetWork" koja je održana u Neumu. Da li možete reći nešto više o toj konferenciji?

VUJADINOVIĆ: Na osmom izdanju najveće IT konferencije u BiH "Microsoft NetWork" jedan projekat predstavila je i kompanija "Prointer". Kao zlatni sponzor konferencije upotpunili smo program predstavljanjem studije slučaja. Na predavanju o temi "Dynamics 365 - Klijent = kupac ili nešto drugo?" osim mene učestvovala je i rukovodilac sektora za razvoj aplikacija i aplikativnih rješenja u "Prointeru" Radmila Kecman. Prezentovali smo "Dynamics 365" rješenje koje je implementirano u Zavodu za zapošljavanje RS i putem kojeg će oni voditi evidenciju o nezaposlenima. To rješenje će unaprijediti i olakšati njihovo poslovanje, a evidencije će biti urednije, što će omogućiti efikasnije praćenje podatka o nezaposlenima. Krajnji cilj je unapređenje povezivanja poslodavaca i nezaposlenih. Do sada su na našem tržištu CRM rješenja posmatrana kao rješenja za prodajne firme, a ovim primjerom smo pokazali da je "Dynamics 365" od koristi za svaku firmu koja želi da unaprijedi odnos sa klijentima.

Savjet mladima

* GLAS: Šta savjetujete mladima koji žele da odu i zaposlene se u inostranstvu?

VUJADINOVIĆ: Prva sam razmišljala nakon završenih studija da li da ostanem ili odem u inostranstvo. Svi mislimo da je tamo dobro i lako, ali vjerujem da rad i trud može biti nagrađen i kod nas, a ne samo u Njemačkoj. Razvojem novih tehnologija otvaraju se nove mogućnosti i za bolji život u našoj zemlji. Danas je tržište otvoreno i mogućnosti za zaposlenje ima više nego ranije.

(glassrpske)