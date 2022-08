Android 13 zvanično objavljen

​Prošle godine Android 12 je debitovao u oktobru, ali ove godine stiže već na samom početku druge polovine avgusta.

U nastavku donosimo pregled glavnih noviteta koje sa sobom donosi nova verzija Androida.

Što se tiče izgleda, najveća promjena odnosi se na Material You opciju, čiji mehanizam za kreiranje tema sada podržava i ikone aplikacija trećih strana. Ažurirani media player automatski mijenja svoj izgled na osnovu muzike ili podkasta koji slušate.

Android 13 omogućava korisnicima da prilagode jezik na aplikacijama, u smislu da će za većinu aplikacija biti moguće podesiti poseban jezik, nezavisno od jezika sistema i ostalih aplikacija.

Način rada za spavanje (Bedtime mode) postaje sve prilagodljiviji sa zatamnjivanjem pozadine i tamnom temom.

Kada su u pitanju neka podešavanja privatnosti i bezbjednosti, aplikacije više neće dobijati pristup vašem kompletnom medijskom sadržaju da bi podijelile samo jednu fotografiju.

Nadalje, clipboard istorija se automatski briše "nakon određenog vremenskog perioda" ako kopirate osjetljive podatke poput vašeg e-maila, broja telefona itd. Aplikacije će same morati izričito od korisnika da traže da im dozvole slanje obavještenja, umjesto da tu mogućnost imaju prema podrazumijevanim podešavanjima.

Spatial Audio je sada podržan u Androidu, pod uslovom da imate podržane slušalice za funkciju koja omogućava praćenje glave. Bluetooth LE Audio je takođe podržan, ali i za ovu funkciju ća vam biti potrebni dodaci.

Tu je i podrška za HDR video na aplikacijama za kameru trećih strana u Androidu 13, novi switcher za promjenu izlaza zvuka.

Pored toga, uskoro ćete moći da kopirate sadržaj poput URL-a, fotografije i teksta sa svog Android telefona na Android tablet i obrnuto.

Google je najavio da bi ažuriranje od danas trebalo da bude dostupno za podržane Pixel telefone (korisnici Pixel 6 serije već izvještavaju da su dobili ažuriranje), kao i telefone kompanija Samsung, Asus, HMD Global, iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo, Xiaomi i druge, prenosi b92.

An update so good, we officially made 13 a lucky number again. Get the most out of your device with #Android13. https://t.co/4shyAMBCOk