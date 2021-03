Aplikacija pokazuje koliko ste kilometara prešli mišem

Većinu poslova danas obavljamo sjedeći za računarima, zbog čega smo pasivniji i manje pokretni nego ranije. To pogotovo dolazi do izražaja u posljednjih godinu dana, kada većina zbog pandemije korona virusa radi od kuće.

Oni koji imaju naviku da vježbaju ili džogiraju, još i imaju mogućnost da se "razmrdaju", dok onima drugima kao jedina fizička aktivnost ostaje kliktanje mišem i kucanje po tastaturi.

A da li ste se ikada zapitali koliko su te aktivnosti zaista "fizičke", odnosno koliku razdaljinu zaista pređete "vozeći" mišem po stolu ili koliko kalorija izgubite klikćući... E pa, neki jesu!

I ne samo da su se zapitali, nego su i napravili program koji je u stanju to da izmeri do detalja. "Programčić" po imenu Mousotron do detalja prati koliko ste puta u toku dana pomjerili miša ili kliknuli njegovim tasterima.

Mousotron će tačno izmjeriti ukupan broj vaših klikova, koliko puta ste pritisnuli desni, lijevi ili srednji taster, i koliko puta ste zarotirali točkić. I ne samo to, izračunaće i broj duplih klikova, koliko brzo i po kojoj osi ste najčešće pomjerali miša i koliko ste njime "kilometara prešli".

Koliko je to u kalorijama?

Ali postoji jedan od parametara koje ovaj program ne mjeri, a to je broj kalorija koje možete da potrošite kliktanjem prsta po mišu?

Budući da su novinari poznati i po tome da imaju loše prehrambene navike, to pitanje je sebi prije nekoliko godina postavio Ret Alejn, novinar američkog magazina Wired, vjerovatno želeći da sazna koliko kalorija, od ukupno unijetih tokom sjedenja za kompjuterom u redakciji, uspije da potroši klikćući.

Da bi to izračunao, morao je da se prisjeti časova fizike iz srednje škole, pošto je kalorija jedinica energije. Broj potrošenih kalorija može da se izračuna formulom W=Fs, koja kaže da je rad izvršen nad nekim objektom jednak proizvodu sile i pređenog puta, odnosno udaljenosti između prsta i miša.

Dobijeni rezultat izražen je u džulima, pa kada ga je pretvorio u kalorije, Ret je došao do rezultata koji kaže da se jednim klikom miša izvrši rad od 0,0005 džula, odnosno 0,0000001 kalorija.

Nije nam poznato da li je ovaj rezultat razočarao Reta, tek dobijena računica znači da je za potrošnju jedne kalorije kliktanjem tastera miša potrebno pritisnuti - čak 10 miliona puta!

Ret je izračunao i da bi nam, ukoliko bismo uspjeli da klikćemo brzinom od 10 puta u sekundi, za potrošnju te jedne jedine kalorije bilo potrebno više od 11 dana!

(Telegraf.rs)