Aplikacije koje će vam olakšati ostvarenje novogodišnjih odluka

Cilj bez plana je samo želja zato donosimo odlične prijedloge kako pomoću tehnologije možete ostvariti svoj novogodišnji cilj.

Početak svake nove godine dolazi s novim ambicijama za promjene u vlastitom životu, kako privatno, tako i poslovno. Nažalost, mnogi odustaju od svojih odluka u prilično kratkom roku, ali i za to ima lijeka. Različite aplikacije mogu biti brzi i učinkoviti saveznici prilikom postavljanja novogodišnjih odluka. Od aplikacija za upravljanje novcem do uređaja za praćenje fitness ciljeva ili postizanja unutrašnjeg mira, danas postoji aplikacija za skoro sve ciljeve.

Odluka: Biti aktivniji

https://www.strava.com/mobile

Uređaji za praćenje tjelesne aktivnosti, poput pametnih narukvica ili satova, mjere koliko hodate, trčite i spavate, a ponekad i više od toga. Ovi alati za praćenje aktivnosti pomažu vam da shvatite podatke koje prikupljaju kako biste mogli djelovati na pravi način. Nosivi uređaji vas mogu upozoriti kada se nađete u stresnoj situaciji, koju tada možete izbjeći ili prekinuti. Mogu vam pomoći u preuzimanju odgovornosti potičući vas da redovito stanete na vagu, penjete se stepenicama, provjerite krvni pritisak i slično. Za one koji vole tuđu pohvalu ili kompetitivno okruženje, aplikacije poput Strave odličan su odabir, s obzirom na to da tamo mogu pratiti svoj napredak, podijeliti ga s kim žele, ali i uspoređivati se s ostalima koji se bave istim aktivnostima. Podaci koje sakupite izvrsni su za održavanje motivacije i daće vam bolji uvid u vaše cjelokupno fizičko zdravlje.

Odluka: Poraditi na psihičkom zdravlju

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nomorezerodays.app&hl=hr&gl=US&pli=1

Popularnost aplikacija za meditaciju je u porastu i mnogi se ljudi uključuju u trend brige o vlastitom mentalnom zdravlju. Telemedicina olakšava obavljanje nekih osnovnih zdravstvenih pregleda iz udobnosti vlastitog doma, zato ne čudi što sve više aplikacija nudi opciju razgovora s odabranim doktorom digitalnim putem. Gadgeti poput WiFi podloga za madrace ili pametnih jastuka, pomažu u praćenju i poboljšanju vašeg načina spavanja. Aplikacija No more zero days potiče vas da svaki dan napravite nešto. Bilo što, malo ili veliko, samo je bitno da to zabilježite i budete svjesni da ste se pomaknuli s nule. Odličan inspirativni alat za sve koji misle da se nikad neće moći pokrenuti.

Odluka: Bolje kontrolisati vlastitu potrošnju i finansije

https://mint.intuit.com/?dd_pm=none&dd_pm_cat=finance_app

https://www.mobillsapp.com/

https://www.hrvatskitelekom.hr/poslovni/ict/pantheon-erp

Sticanje znanja vezanih za organizaciju finansija jedno je od najboljih ulaganja koje možete napraviti, a ujedno jedan od najčešćih novogodišnjih ciljeva – bolja kontrola nad vlastitim finansijama. Osnovne aplikacije kojima možete kontrolisati finansije obično se povezuju s vašim financijskim računima, prate potrošnju i kategorišu troškove kako biste mogli vidjeti kamo ide vaš novac, no ponekad i mnogo više od toga. Najbolje aplikacije za lične finansije pružaju i mogućnosti e-mail podsjetnika za razne prigode ili datume dospijeća računa, praćenje pretplata, dijeljene novčanike i slično. Jedna od odličnih i besplatnih akcija za ovu svrhu je Mint, koji prati vaše troškove i svrstava ih u proračunske kategorije koje možete personalizovati. Vi postavljate ograničenja za određene kategorije, a Mint vas obavještava približavate li se tim ograničenjima. Oni koji su vizuelno orijentirani vjerovatno će imati koristi od Mobillsovih interaktivnih grafikona proračuna koji vam omogućavaju da na prvi pogled vidite svoju potrošnju. Kada je poslovanje u pitanju, Pantheon ERP cjelovito je rješenje koje omogućava malim i srednjim kompanijama povezivanje poslovnih procesa te njihovu potpunu kontrolu u jedinstvenom sistemu. Usluga pokriva sve poslovne procese, od nabave i fakturiranja do računovodstva i upravljanja platama do proizvodne i poslovne analitike.

Odluka: Putovati

https://apps.apple.com/us/app/hopper-flight-hotel-deals/id904052407

https://www.tripcase.com/login

https://www.tripit.com/web

Putovanja nas mogu ispunjavati i u njima uživamo, no to ne znači da ne mogu biti skupa i stresna. Zato postoje mnogi gadgeti, web stranice i aplikacije koje pomažu pri uštedi, ali i planiranju svakog putovanja. Hopper je aplikacija koja prati cijene letova i daje vam jasne savjete o najboljem vremenu za kupovinu, uključujući obavijesti kada cijena padne, kao i datum kada će cijena vjerovatno porasti. TripCase i TripIt su besplatne aplikacije koja vam pomažu organizirati putovanje izrađujući plan puta, koji može uključivati letove, smještaj, najam automobila, rezervacije restorana i još mnogo toga. Da biste napravili plan puta, prosljeđujete e-poruke potvrde putovanja na TripCase, a aplikacija radi ostalo. Kada je u pitanju TripIt, ako mu date pristup svom inboxu, on će pronaći sve potrebne informacije i posložiti ih.

Odluka: Naučiti novi strani jezik

https://www.mondly.com/

https://www.duolingo.com/

Stara je poslovica da vrijedimo za onoliko ljudi koliko jezika govorimo. U doba napredne tehnologije, nema razloga da je ne iskoristimo kako bismo proširili svoje znanje. Platforme za učenje jezika koje pokreće umjetna inteligencija omogućavaju učenicima da rade vlastitim tempom, ponavljaju teme i naglašavaju stvari s kojima imaju problema. Mondly aplikacija za učenje stranih jezika pomoću virtualne stvarnosti fokusirana je na to da vas stavi u realistične scenarije, poput prijave u hotel, vožnje taksijem ili naručivanja u restoranu. Ondje će vam se obratiti lik, a vi ćete mu verbalno odgovoriti na temelju popisa mogućih odgovora. Softver za prepoznavanje glasa omogućava trenutnu povratnu informaciju o vašem izgovoru kako bi vam pomogao da usavršite svoje vještine. Ako su vam ipak draže aplikacije, Duolingo je vjerovatno najbolja besplatna opcija na tržištu za početnike i one koje imaju srednje predznanje o jeziku kojeg žele naučiti.

Odluka: Čitati više knjiga

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.kindle&hl=en&gl=US

https://www.goodreads.com/

Više pročitanih knjiga na kraju iduće nove godine jedan je od najčešćih ciljeva koji se svake godine iznova postavljaju na liste novogodišnjih želja. Ako nemate vremena za česte posjete bibliotekama, tehnologija ima rješenje koje će vam zasigurno olakšati ispunjenje ovog novogodišnjeg cilja. S više od 900 hiljada korisnika širom svijeta i 1,5 miliona knjiga u trgovini, Amazon Kindle je najpopularnija aplikacija za čitanje knjiga. Čak i ako nemate Kindle čitač, aplikaciju možete pokrenuti na bilo kojem pametnom telefonu. Goodreads je aplikacija za društveno umrežavanje za ljubitelje knjiga. Kao jedno od najboljih mjesta za pronalaženje sljedećih knjiga za čitanje, možete se pridružiti zajednicama, pratiti pisce i čitati recenzije. Nakon što počnete pratiti svoje knjige s Goodreadsom, vidjet ćete preporuke koje odgovaraju vašem ukusu.

