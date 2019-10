Aplikacije na telefonu mogu povećati fizičku aktivnost

Aplikacije na mobilnim telefonima koje potiču korisnike da ustanu i kreću se svakih sat vremena ili da teže određenom broju prehodanih koraka dnevno pomažu povećanju aktivnosti i vježbanja, pokazuje novo istraživanje.

Za potrebe istraživanja korisnici aplikacije MyHeart Counts bili su obuhvaćeni s četiri programa i svaki je pomogao da se poveća broj prijeđenih koraka za nekoliko stotina dnevno, navode naučnici u radu objavljenom u časopisu Lancet Digital Health.

"Fizička aktivnost jedno je od najmoćnijih sredstava u medicini - snažnije od bilo kojeg lijeka", kaže voditelj studije Euan Ešli sa Univerziteta Stanford u Kaliforniji.

"Fizička aktivnost pomaže u svakoj velikoj kategoriji bolesti - srčanim bolestima, dijabetesu, raznim karcinomima, mišićno-koštanom sistemu, mentalnom zdravlju i mnogo više", kaže Ešli.

"Potaknuti ljude da vježbaju samo malo više može imati dramatični učinak na zdravlje", dodaje.

Aplikacija MyHeart Counts prati fizičku aktivnost, kvalitet sna, raspoloženje koje opisuje korisnik te osjećaj zdravlja.

Odrasli korisnici bili su nasumično raspoređeni u jedan od 24 programa poticanja aktivnosti poput cilja od 10.000 koraka dnevno, ustajanja nakon svakih sat vremena sjedenja, čitanja preporuka za kretanje na internetskim stranicama Američkog udruženja za zdravlje srca ili personaliziranih savjeta za kretanje i vježbanje.

Od 2.075 dobrovoljaca koji su učestvovali u studiji 493 je ispunilo sve preporuke i učestvovalo ispitivanju 35 dana ili više od toga. Od ukupnog broja ispitanika 74 odsto su bili muškarci, 87 bijelci i prosječno u srednjim 40-im godinama života.

Prije programa ispitanici su prosječno dnevno prehodali oko 3.000 koraka a taj prosjek porastao je za 319 koraka dnevno za one koji su proučili upute Američkog udruženja za zdravlje srca, 267 koraka za one koji su svakih sat vremena ustajali, 254 za one koji su imali personalizirane savjete i 226 koraka za grupu koja je imala za cilj10.000 prehodanih koraka dnevno, utvrdili su naučnici.

Nije uočeno da je ijedan od tih programa bio učinkovitiji od drugih.

"Dobra je vijest da nije bilo potrebno mnogo da se pokrene veća aktivnost i nije bio potreban neki komplicirani podsjetnik", kaže Ešli.

"Loša je vijest da nije mnogo promijenjena fizička aktivnost. No desetpostotno povećanje aktivnosti vrijedno je ako se može postići na razini čitavog stanovništva. Jednostavni programi mobilnih aplikacija mogu pomoći u povećanju vašeg angažmana u zdravim navikama poput fizičkih aktivnosti", kaže Ešli.

(Geek.hr)