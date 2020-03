Aplikacije za grupni video chat koje su spas u vrijeme izolacije

Duga razdoblja izolacije mogu negativno uticati na vaše mentalno zdravlje, a jedan od načina da se suprotstavite tome je grupni video chat s prijateljima i porodicom.

Možete ih koristiti i za virtualni game night, kafu sa svojom grupom prijatelja ili videopoziv s cijelom porodicom. Još jedna prednost ovih aplikacija je to što možete prekinuti razgovor kad god to poželite.

Socijalno distanciranje ne mora biti toliko strašno. Samo se prisjetite da tako štitite sebe i svoje bližnje, kao i sve ostale ugrožene i manje ugrožene grupe, a onda skinite jednu od ovih aplikacija i vaši prijatelji vam svaki dan mogu ‘doći u goste’.

“Houseparty”

Ova aplikacija je sličnija “Snapchatu” nego, recimo, “Skypeu”. Na glasu je kao sljedeća najbolja stvar nakon druženja uživo. Kad vaši prijatelji koriste “Houseparty”, vi primate obaviještenja o tome: “Maja is in the house“, i to će vam radosno javiti. Ideja je da jednostavno pozovete druge ljude ‘u kuću’, baš kao da im se obraćate na nekoj kućnoj zabavi. Možete istovremeno razgovarati s najviše osam ljudi u istom trenutku.

“Zoom”

“Zoom” možda nije toliko zabavan poput “Housepartyja”, ali puno je bolji za velike grupe ljudi. Unutar besplatnog plana možete razgovarati s do 100 ljudi, u trajanju od 40 minuta, a sve je jasno i jednostavno za korištenje. Dobro je znati da ova aplikacija ima i tajni filter kojim se možete uljepšati ako vam to zatreba. Ta funkcija može vam dobro doći ako vas neko iznenada zove, a vi se još niste stigli ni umiti, a kamoli zube oprati.

“Facetime”

“FaceTime” bi bio vodeća aplikacija u ovoj kategoriji, da nema jednu veliku manu – morate iz razgovora izostaviti sve one prijatelje koji ne koriste iPhone. Naime, ovu aplikaciju mogu koristiti samo oni koji posjeduju iPhone, Mac ili iPad. To je velika šteta jer je aplikacija savršena za grupni video chat. Postoji mogućnost grupnog “FaceTimea” kojem možete dodati do 32 osobe, a ako vam je internetska veza loša, možete se prebaciti na audio FaceTime bez da išta propustite.

“Bunch”

Ova aplikacija je još uvijek u svojim ranim fazama, što znači da možete očekivati da će se srušiti s vremena na vrijeme. Vođen je sličnim konceptom kao “Houseparty”, ali je otišao i korak dalje. Naime, on uvodi opciju virtuelnih igara. Aplikacija je opisana kao live Xbox mobilnih igara, a oni koji su ju kreirali tvrde da vama i vašim prijateljima omogućava i video chat tokom igranja virtualnog biljara, trivije i drugih igara u ponudi. Ako vas zanimaju aplikacije za razgovor u kojima istovremeno možete igrati društvene igre, možete isprobati i “Discord”, kojem video chat nije toliko jaka strana, ali je razvijen kako bi omogućio više ljudi da odjednom igraju jednu igru, bez ikakve muke.

“Skype"”

“Skype” je izvorna aplikacija za video chat. Ovu aplikaciju vjerovatno imaju i vaši roditelji i djedovi i bake jer je najbolja za porodične videopozive. Kad nemate puno vremena za preuzimanje i učenje nove aplikacije te želite brzo nazvati prijatelja ili člana porodice, “Skype” je vaša najbolja opcija. Takođe, od prošle godine možete nazvati čak 50 ljudi odjednom. A najbolja stvar od svega je to što je ova aplikacija potpuno besplatna.

“Facebook messenger”

“Facebook Messenger” takođe ima svoju opciju videopoziva, koja je kao rezultat novih praksi društvenog distanciranja doživjela 70-odstotni porast broja korisnika. Možete nazvati do 50 ljudi istovremeno, koristiti filtere, slati poruke i još mnogo toga. Prema glasnogovorniku “Facebooka”, pozivi na Messengeru udvostručili su se u mjestima na koja je najviše uticao virus korona.

“Snapchat”

Snapchat vam takođe omogućava upućivanje audio i video poziva uz sve svoje ostale mogućnosti. Omogućava korisnicima da pričaju s do 15 prijatelja odjednom i koriste gomilu različitih filtera za lice tokom razgovora. To je korisno ako želite sakriti svoju neopranu kosu ili onaj bubuljicu na bradi. Možete pristupiti istim filterima koje biste uobičajeno imali u aplikaciji, i svom licu dodati pjegice u obliku srca, izobličiti glavu ili staviti naočale, mačje uši i još mnogo toga. Međutim, budite oprezni jer kompanija upozorava da bi vaši prijatelji mogli vidjeti vaš video prije nego što su zapravo odgovorili na vaš poziv.

"WhatsApp”

“WhatsApp” ima milijardu aktivnih korisnika i jedna je od najpopularnijih aplikacija za grupni chat. U početku je to bila samo jednostavna aplikacija za razmjenu tekstualnih poruka, ali nakon što ju je kupio “Facebook” razvio je mnoge druge mogućnosti. Snimanje glasovnih poruka bila je prva stavka, a i ljudi su počeli koristiti “WhatsApp” kao besplatnu aplikaciju za glasovne pozive. Nekoliko mjeseci kasnije “Facebook” je odlučio dodati video stavku, što ovu aplikaciju čini odličnom za grupni video chat. Takođe, veza je izuzetno sigurna i stabilna, a povezivanje jednostavno.

“Viber”

Kao svaka druga poznatija aplikacija za grupni video chat, i “Viber” je lansiran kao aplikacija za glasovni chat. No, kasnije je ažuriran i uključena je opcija grupnog video chata. Za razliku od ostalih aplikacija, “Viber” vam za malu naknadu može osigurati video vezu s osobom koja koristi drugu aplikaciju. Ipak, svi grupni video pozivi između korisnika “Vibera” potpuno su besplatni. Veza je šifrirana, a iako se možda ne čini takvom, ova se aplikacija može koristiti i u formalne svrhe.