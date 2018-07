Apple ukida Photo Printing

U Kupertinu su odlučili da ugase staru uslugu: više ne možete da koristitite Photo Print Products. Vjerovatno niste ni znali da postoji.

Objašnjenje zašto su se odlučili na taj korak je da ova usluga ne postoji u iOS-u. Prije mnogo godina, kada su ljudi sve radili ručno, Apple je shvatio da bi mogli integrisati takvu uslugu u iPhotos aplikaciju (sada aplikacija Photos) na Mac-u.

Napravili su prilično jednostavnu platformu za uređivanje, s kojom je bilo moguće napraviti kalendare i slično. To je nešto što više nije potrebneo u svijetu OLED panela. Ne znam da li je Apple, koji promoviše “zelenu tehnologiju”, jednostavno priznao da je to rasipanje ili ne, ili smo u 2018. godini uspjeli doći do tačke kada su svi otkrili iCloud i umjesto u zastarjelim albumima, gledamo porodične fotografije i fotografije sa ljetovanja na Apple TV-u.

Da budemo malo ozbiljniji, vjerovatno govorimo o usluzi koja utiče samo na određene potrošače, što bi bilo isplativo manjem proizvođaču, ali ne i najvećoj IT kompaniji na svijetu. Dobre vijesti su da ne morate u potpunosti zaboraviti na ovu uslugu, jer će Apple obraditi sve narudžbine koje su podnijete do 30. septembra. Osim toga, s API-em koji pružaju, moguće je korsititi druge aplikacije koje koriste Photos Projects ekstenziju.

Usluge koje imaju podršku za Photos Projects uključuju Mimeo Photos, Wix, GoodTimes, WhiteWall i Shutterfly. Ako imate Mojave, novi Mac App Store sadrži nekoliko tih aplikacija u editorijalu.

Do Photo Print Products možete doći na sljedeći način:

Odaberite jednu ili više fotografija

Odaberite File > Create > Prints

Odaberite format teksta

Zatim odaberite veličinu i gotovi ste

U budućnosti, to će zamijeniti druge foto usluge.

