Beyond Two Souls je sada dostupan za PC

PlayStation ekskluzive u sve većoj meri počinju da pristižu na Windows računare, a igre kao što su Tetrix Effect, Journey, Flower, Yakuza i druge dolaze i na PC platformu.

Najnovije igre, koje su ranije bile PlayStation ekskluzive, a koje sada stižu i na PC su veoma popularni naslovi: Quantic Dream-ov Heavy Rain, Beyond: Two Souls i Detroit: Become Human. Beyond Two Souls je dostupan za PC preko Epic Games Store-a. Igra nudi veliki izbor grafičkih opcija, podržava 60 fps i mogućnost igranja u rezolucijama koje su više od onih na PlayStation 4 i PS4 Pro konzolama.

Beyond: Two Souls PC sistemski zahtjevi uključuju:

Minimalni zahtjevi

OS: Windows 7 64-bit

CPU: Intel i5-4430 @ 3.0GHz ili bolji

GPU: Nvidia GTX 660 ili HD 7870

RAM: 4GB

DirectX 11

Preporučeni zahtjevi

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel i5-6600K @ 3.5GHz ili bolji

GPU: Nvidia GTX 970 ili AMD R9 390

RAM: 8GB

DirectX 11

(NN/benchmark)