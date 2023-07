Bing Chat stiže na Chrome, ali ima nedostataka

Iako besplatan, Microsoft četbot vještačke inteligencije (AI) bio je dostupan samo na Edge pregledaču, ali se to sada mijenja jer Bing Chat stiže na Chrome, piše 9to5Google.

On, međutim, na još jednoj lokaciji neće raditi baš u potpunosti isto kao i na Edge pregledaču. Za razliku od svog matičnog internet pregledača gdje on svima postaje dostupan jednim klikom na gornji desni ugao i ikonicu Bing Chat, Chrome korisnici treba da odu na "bing.com" i potom kliknu na opciju Chat u gornjem lijevom uglu ekrana.

To nije pretjerani problem za većinu korisnika, ali limit karaktera u upitima botu će za Chrome biti 2000, u odnosu na 4000 za Edge.

Takođe, u okviru jedne konverzacije sa botom, korisnici mogu poslati maksimalno pet poruka prije nego što se čet resetuje i ne krene u novu iteraciju, za razliku od 30 poruka kada je u pitanju Edge browser. To može poslužiti brzinskim odgovorima, ali za pun potencijal četbota neće biti dovoljno.

Sa ovim novinama Bing će takođe biti integrisan u Chrome pregledaču sa standardnim rezultatima pretrage, a imaće i mogućnost za tamni režim, koji se naravno može promijeniti u meniju podešavanja.

Kompanija je prvi put najavila dolazak na Chrome prošle nedelje iskačućim prozorom u verziji operativnog sistema Windows 11 koji je obavještavao ljude da Bing Chat radi na još jednom pregledaču, ali u to vreme funkcija većini korisnika i dalje nije radila. Kako stvari stoje, to je i dalje slučaj sa nekim korisnicima: poslije odlaska na bing.com i klika na Chat, moguće je da će se pojaviti iskačući prozor na internet stranici koji upućuje prelazak na Edge pregledač, kao što se to desilo i nama.

Ipak, znajući da je nekad potrebno više vremena dok novine ne stignu u sve dijelove svijeta, to ne znači da funkcija uopšte neće biti dostupna, već da je potrebno sačekati još malo.

Ukoliko preferirate Chrome u odnosu na Edge, možda ste među onima kojima je funkcija već proradila, što možete provjeriti već sada.

(Benchmark.rs)