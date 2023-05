Borislav Vukojević u podcastu "Nezavisnih": Umjetna inteligencija nam treba biti sluga, rob

Problem se javlja kada ChatGPT krenemo da koristimo za ono što ne znamo. Dok ga koristimo za ono što znamo, da nam pomogne da budemo produktivniji, brži, da nešto lakše završimo, to je onda prava sinteza ljudskosti i mašine, ispričao je u podcastu "Nezavisnih novina" Borislav Vukojević, viši asistent na Studijskom programu za novinarstvo i komunikologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjaluci.

Tokom razgovora Vukojević je istakao i da umjetna inteligencija u trenutnoj fazi ne može da zamijeni ljude, međutim, ukoliko se ljudi ne prilagode, doći će do smjene, te će njih zamijeniti ljudi koji znaju da koriste benefite umjetne inteligencije.

"U čemu je kvaka. Pa u tome što ljudi koji ne žele da uče i prigrle umjetnu inteligenciju, njih će da zamijene ljudi koji znaju da je koriste i tu je velika razlika. Neće niko ostati bez posla zato što će njegov posao biti automatizovan. Ako gledamo globalno, poslovi će se transformisati. Već sada vidimo klice toga. Za nekih manje od godinu dana jedan od najplaćenijih i najtraženijih zanimanja na svijetu biće prompt operater. Znači, ljudi koji neće raditi svoj posao, već će davati dobre instrukcije umjetnoj inteligenciji da to odrađuje za njih. To znači da će imati posao, ali će ga obavljati drugačije", ispričao je Vukojević.

Upitan da u jednoj rečenici objasni šta je to umjetna inteligencija, naš sagovornik ističe da je to "simulacija ljudskog uma".

"Umjetna inteligencija je kao da imamo neko dijete genija ispred nas koji ima mnogo informacija, ali ga sve morate pitati. Mi moramo da budemo precizni u svojim zahtjevima da bismo dobili zadovoljavajuće odgovore", priča Vukojević.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, preko 90 odsto prosječnih korisnika ChatGPT koristi pogrešno, ali je to normalno.

"Većina koristi to kao jednu vrstu Googla, kao mašinu za pretraživanje, međutim, ChatGPT to nije. On funkcioniše na principu koliko je čovjek koji pita informisan i dobar, toliko će biti i dobri odgovori", pojasnio je Vukojević.

On se sa našim voditeljem osvrnuo i na uticaj umjetne inteligencije na obrazovanje, te na eventualne pozitivne i negativne posljedice, a do kojeg su zaključka došli, možete pogledati ili poslušati u našem podcastu.