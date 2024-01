Brisanje nepotrebnih WhatsApp medijskih fajlova sa Android telefona

WhatsApp je jedna od najpopularnijih aplikacija za razmjenu poruka i nije tajna da je odličan način da ostanete u kontaktu sa prijateljima i porodicom.

Veliki dio komunikacije između vaših kontakata odvija se putem fotografija, GIF slika, video zapisa i glasovnih bilješki. Tokom vremena, aplikacija može nakupiti mnogo takvih medijskih fajlova koje možda zauzimaju nepotrebni prostor na vašem Android uređaju. Vjerovatno nećete obraćati pažnju na njih, a one nepotrebno zauzimaju memoriju vašeg telefona. U ovom članku ćemo objasniti kako da obrišete nepotrebne WhatsApp medijske fajlove sa svog Android telefona.

Korak 1: Otvorite WhatsApp

Prvi korak je da otvorite WhatsApp aplikaciju na svom Android telefonu. Kada je otvorite, pređite na čet u kojoj se nalazi nepoželjni medij.

Korak 2: Identifikujte nepotrebne medije

Identifikujte nepotrebne medije koje želite da obrišete. To može biti bilo šta, od fotografija i videa do glasovnih poruka i dokumenata. Kada identifikujete medije, dugo pritisnite na njih da ih označite.

Korak 3: Obrišite nepotrebne medije

Nakon što ste označili nepotrebne medije, kliknite na ikonu kante za smeće u gornjem desnom uglu ekrana. To će prikazati poruku potvrde koja pita da li ste sigurni da želite da obrišete medije. Kliknite na “Delete” da potvrdite.

Korak 4: Obrišite više medijskih fajlova odjednom

Ako želite da obrišete više medijskih fajlova odjednom, postoji lakši način da to uradite. Jednostavno idite na čet u kojoj želite da obrišete medije, kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu ekrana, zatim idite na “Settings” i zatim “Storage and data”. To će vam prikazati skladište koje koristi WhatsApp, uključujući koliko prostora zauzimaju medijske datoteke. Kliknite na “Manage messages” da vidite listu svih medijskih fajlova u toj četu. Odavde možete odabrati više fajlova i obrisati ih odjednom.

Korak 5: Obrišite sve medijske fajlove

Ako želite da obrišete sve medijske fajlove iz četa, možete to učiniti tako što ćete ići na “Settings” u četu, a zatim kliknuti na "Clear chat", prenosi "PCpress". To će obrisati sve poruke i medijske fajlove iz četa.

Zaključak: Važno je redovno brisati nepotrebne medijske fajlove iz WhatsAppa kako biste oslobodili prostor na svom Android telefonu.

