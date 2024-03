ChatGPT i savjeti za lakši život: Bot ima granice

​AI chatbotovi napreduju toliko brzo, svuda su, pa nam se čini da su oduvijek tu i da možemo da ih pitamo sve što nam padne na pamet. Botovi ipak imaju granice.

Novinar portala "Mashable", Čens Taunsend, je odlučio da izvede jedan eksperiment i zamoli ChatGPT za pomoć. Budući da mora da nauči da planira svoj odrasli život, palo mu je na pamet da bota kompanije OpenAI pita za savjet koji su nekada davali roditelji. Otvorio je ChatGPT i postavio mu pitanja o budžetu, pitao ga je i gdje da traži stan, kako da spakuje stvari i da se preseli.

Kada je budžet u pitanju, ChatGPT je obavio uglavnom tačne matematičke radnje, a Taunsend piše da je došao do istog rezultata kao i on kad je sabirao i oduzimao ručno. Kao problem je istakao i to što mu nije bilo prijatno da unosi podatke o svojim finansijama.

Upitan o pakovanju stvari, ChatGPT je dao neke uobičajne savjete koje rijetko ko ne zna - na primjer "baci stvari koje ti nisu potrebne, urolaj tepih" i slično. Kada je postavio pitanje kako da pronađe stan, novinar je dobio linkove ka sajtovima za izdavanje stanova. Bot je najefikasniji bio o izračunavanju troškova selidbe i preporučivanju ruta za vožnju od tačke A do tačke B.

Taunsend na kraju zaključuje da ChatGPT nije najbolji savjetnik za ovakve stvari i dodaje da će za savjet ipak pitati roditelje.

Ističe da to ne znači da OpenAI bot nije bio koristan, ali kaže da je najveći problem to što onaj koji postavlja pitanje mora da bude strašno precizan i da potroši mnogo vremena na to. AI chatbotovi na kraju krajeva i nisu dizajnirani da planiraju život za svoje korisnike, ali je pomoć ponekad dobrodošla, prenosi "PCpress".

