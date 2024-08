Circle to Search prepoznaje i pjesme

Circle to Search dobija mogućnost prepoznavanja pjesama, slično kao što je do sada bilo moguće i s aplikacijom Shazam

Samsung je prošle sedmice objavio da Googleova AI funkcija za lakše pretraživanje Interneta, Circle to Search, stiže na njihove slabije telefone, a sada je objavljeno da se njena funkcionalnost dodatno proširuje.

Naime, Circle to Search dobija mogućnost prepoznavanja pjesama, slično kao što je do sada bilo moguće i s aplikacijom Shazam. Prepoznavanje je vrlo jednostavno i funkcioniše vrlo intuitivno. Potrebno je samo aktivirati Circle to Search i kliknuti na novu ikonicu glazbene note.

Tada će se uključiti mikrofon i pjesma koja svira u okolini korisnika automatski će se prepoznati i otvorit će se stranica Googlea s nazivom izvođača i pjesme. Osim toga, prepoznavanje navodno funkcionira i ako korisnik pjevuši pjesmu ili glavnu melodiju, prenosi Bug.hr.

