Čuvena NBA zvijezda "potvrdila": Stiže Black Ops IV

Glasine se već neko vrijeme talasaju internetom o tome šta će biti nova Call of Duty igra, curenja informacija na sve strane, i trenutno su sve karte bačene na to da se CoD neće zadržati na drugom svjetskom ratu, već da se vraća u modernija vremena i da ćemo igrati Black Ops IV, odnosno Black Ops IIII.

Jeste, znamo da se na rimskom piše IV, a ne IIII, ali izgleda da u Activisionu i studiju Treyarch, ne mare previše za to, jer je “više kul” sa četiri crtice. Četvrti nastavka će takođe raditi pomenuti Treyarch, koji je radio i prethodna tri Black Opsa, i takođe će se dešavati u bliskoj budućnosti.

Potvrda za ovo nam stiže potpuno spontano i pravo niotkuda, sa sinoćnje NBA utakmice između Oklahome i Hjuston Roketsa, kada se pojavila zvijezda Roketsa, Džejms Harden, noseći kačket koji je na sebi imao gotovo identičan logo kao Black Ops 3, samo sa jednom crticom više, snažno aludirajući na četvrti nastavak.

Pitamo se koliko li koštaju ovakve marketing kampanje, odnosno koliko je para Harden dobio da se prošeta sa ovim kačketom?

Portal Kotaku je dobio i potvrdu od “svojih izvora” da se zaista radi o Black Ops IIII i da ćemo uskoro imati više detalja i zvaničnu najavu.

The Beard has arrived, and he's ready for battle with the Thunder. pic.twitter.com/ky3E8TK9Hy