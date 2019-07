Dječak napustio školu zbog igre Fortnite, otac ga podržao

​Šesnaestogodišnji Džordan Herzog iz Amerike deset sati dnevno igra Fortnite u nadi da će jednog dana postati najbogatiji na svijetu.

On se plasirao u finale Fortnite svjetskog prvenstva na kojem će se ovog ljeta u Njujorku u duo kategoriji boriti za glavnu nagradu od pet i po miliona dolara, prenosi Klix.

Zbog toga ga je njegov otac podržao u odluci da napusti školu kako bi se mogao posvetiti Fortniteu, piše Boston Globe. Osim toga, njegov je otac uložio oko 35 hiljada maraka u opremu kako bi mogao igrati u što boljim uslovima. Kupio mu je i Maserati s njegovim nadimkom na tablicama.

Njegov otac Dejv otkazao je i ljetovanje, kao i sve ostale planirane odmore kako to ne bi omelo Džordanovo vježbanje. Dejv koji radi u industriji videoigara kaže da u svom sinu prepoznaje sebe i da je to jedan od razloga zbog kojih on toliko želi da njegovo dijete uspije.

Ono što je zanimljivo jeste da je Džordan zahvaljujući ovoj igri zaradio oko 150 hiljada maraka. Samim plasmanom na Fortnite svjetsko prvenstvo osigurao je i nekoliko puta više novca.

Fortnite je jedna od najpopularnijih igara na svijetu te ima više od 250 miliona registrovanih igrača. Popularnost je stekla i na osnovu velikih turnira s bogatim nagradnim fondovima.