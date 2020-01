Evo kako da besplatno sa Windows 7 pređete na Windows 10

Neki korisnici su zabrinuti jer Microsoft više ne pruža podršku za Windows 7 operativni sistem. Evo, zato, kratkog uputstva kako da sa Windows 7 besplatno nadogradite svoj računar na Windows 10.

Jedina pretpostavka je da imate Windows 7 (ili Windows 8) koji je legalno aktiviran, odnosno da imate License Key.

Da biste uradili besplatno ažuriranje, trebalo bi prvo da odete na sajt Windows 10 operativnog sistema.

Prije nego što započnete instalaciju Windows 10, svkako je preporučljivo da napravite backup. Ne bi trebalo da vam se brišu podaci osim ako sami to ne želite, ali nije od viška imati backup podataka za svaki slučaj, piše How to geek.

Možete da dobijete Windows 10 čak i ako nemate nijedan operativni sistem instaliran na svom računaru, samo je potrebno da prilikom instalacije navedete važeći License Key za Windows 7 ili 8.

Izaberite "Download tool now" i preuzmite .exe fajl.

Pokrenite taj fajl, pratite uputstva, i kada bude ponuđena izaberite opciju "Upgrade this PC now".

Program će vas pitati da li želite da zadržite svoje fajlove, ili želite da krenete sa "čistim" sistemom, bez ikakvih podataka.

Nakon što je novi operativni sistem instaliran, provjerite sve na Settings > Update & Security > Activation screen.

Ako piše "activated with a digital license", sve je kako treba.