Facebook predstavio Portal TV, dodatak za vaš televizor

​Facebook je objavio novi hardver i još jednog člana Portal porodice. U pitanju je Portal TV, dodatak za vaš televizor uz pomoć kojeg možete da veoma lako razgovarate i da se vidite sa vama dragim osobama.

Isporuke kreću 5. novembra i to po cijeni od 150 dolara. Portal TV je treći po redu član Portal TV porodice, nakon 10-inčnog portala i 8-inčnog Portala Mini.

Podešava se jednostavnim logovanjem na Fejsbuk nalog, a priključuje pomoću HDMI porta. Nakon toga, prijatelji sa Fejsbuka i Vocapa su na vašem dlanu. Činjenica da će pozivi imati takozvanu “end to end” enkripciju, sigurno će makar malo umiriti one koji se brinu da njihovi privatni podaci ne zavše na pogrešnom mjestu.

Portal TV device koristi širokougaonu kameru kako bi zahvatio što veći prostor vaše dnevne sobe. Takođe, Portal TV posjeduje neobičnu tehnologiju koja joj omogućava da prati korisnika dok ga snima. To se može pokazati veoma korisnim kod male djece koju mjesto ne drži, i koja često imaju tendenciju da ispadnu iz kadra. Kamere i mikrofon mogu da se isključe jednostavnim prevlačenjem plastike na prednjoj strani uređaja.

Ako ste pak raspoloženi za razgovor sa nekim to možete uraditi glasovnim komandama, i to rečima “Hej Portal”, kako bi se uređaj probudio i zatim pozvao onoga koga ste mu naveli. U duhu modernih tendencija potrošačke elektronike, ova kamera posjeduje filtere za proširenu realnost, pa tako možete uključiti različite video efekte ili promijeniti glas. Opcija Story Time je može da bude veoma zanimljiva jer omogućava čitanje dečijih priča dok nosite adekvatne virtuelne kostime. Naravno, morate biti ispred televizora kako bi sve to funkcionisalo.

