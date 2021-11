Fanovi se već žale na GTA remastered trilogy

GTA remastered trilogy izlazi 11. novembra u digitalnom i 7. decembra u fizičkom izdanju, a fanovi su na društvenim mrežama već izrazili nezadovoljstvo.

Dobili smo trejler za sve tri remastered igre, dobili smo i neke skrinšotove iz igre, čisto da vidimo kako će sve izgledati prije nego što naredne nedjelje izađe.

Svi smo uzbuđeni što ćemo igre našeg djetinjstva ili za nekog igre mladosti ponovo igrati i to sa današnjom grafikom i značajnim promjenama.

Ipak, nije sve idealno, što su fanovi ukazali na društvenim mrežama.

Fanovi su stavili kvalitet igara pod znak pitanja jer su i dalje ostale neke velike greške iz starih verzija.

Voz ne ide po šinama, trava prolazi kroz trotoar, da je Rajderu bejzbol palica "zalijepljena" za ruku i mnoge druge stvari, prenosi B92.

Some new #GTATrilogy screenshots are surfacing, that we believe could be from the Switch version. (via Matheusbr9895_) pic.twitter.com/V9HhkYiE4w