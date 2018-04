GTA 5 ima veću zaradu od bilo kod filma u istoriji

Fenomen zvani GTA 5 se pojavio 2013. godine za prethodnu generaciju konzola, godinu dana kasnije je došao na trenutnu, a nešto kasnije se pojavio i za PC. Igra je zbog popularnosti ostalih naslova u serijalu i mnogobrojnim novinama postala instant hit i dostigla je istorijske rezultate u prodaji.

Milioni prodatih kopija su se ređali tokom godina i Grand Theft Auto V je sada dogurao do vrtoglavih 90 miliona prodatih primjeraka na svim platformama.

Analitičar, Dag Kreutz, je u razgovoru za MarketWatch procijenio da je GTA5 do sada kompaniji Take-Two donio 6 milijardi dolara profita, čime je po zaradi premašio sve filmove koji zabilježili najveći uspjeh na blagajnama, kao što su Star Wars i Gone With the Wind, koji su prikupili 3 milijardi, a i Avatar ostaje znatno u sijenci zarade ove igre.

Kako bi stvari stavili u perspektivu – GTA V je umjetničko djelo sa najvećom zaradom u istoriji čovječanstva.

A sa tom zaradom se neće uopšte stati, zato što znamo da najveća para dolazi od strane Online komponente, koja redovno dobija nove pakete sadržaja koji vraćaju igrače u igru i samim tim dobijaju još više novca.

Jedva čekamo da vidimo šta nam donosi GTA 6, za koga ne postoje konkretni podaci, već samo glasine, piše play.co.rs.

( play.co.rs)