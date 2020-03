Gmail dobija podršku za višestruke potpise

​Jedan od čestih pritužbi korisnika na Gmail je što se u njemu može koristiti samo jedan potpis uz poruke.

To je značilo da, ukoliko korisnik želi da uz određenu poruku pridruži neki drugačiji potpis, to mora da uradi ručno – da ga sam napiše, ili da izmeni postojeći potpis. Uskoro to više neće biti problem.

Kako pristupiti novoj opciji?

Google je predstavio podršku za višestruke potpise na svom web mail servisu, pri čemu će korisnici moći da odaberu jedan od potpisa kao podrazumijevani. Da bi se podesili potpisi potrebno je da se ode u Settings opciju Gmail-a gdje će u Settings/General tab-u, biti moguće da se upišu različiti potpisi.

Nova opcija je dostupna i za lične i za G-Suite naloge i počela je da se pojavljuje u korisničkim Gmail setovanjima. Prvo se aktivira korisnicima sa Rapid Release pravima, dok će svima postati dostupna 24. marta.

(Engadget)