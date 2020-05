Google Meet stiže na Gmail

​Google ne gubi vreme, pa svoj servis za video pozive već integriše u Gmail. Tako neki korisnici već vide link za pokretanje Google Meet-a, te Zoom uskoro dobija još jaču konkurenciju.

Kompanija je pre nekoliko dana objavila da će Meet biti dostupan, te besplatan, za sve one sa Google nalozima, a u jednom razgovoru će moći da učestvuje do 100 korisnika, i to bez vremenskog ograničenja.

Meet dobija i neke sigurnosne funkcije koje nedostaju Zoom servisu, pa će korisnici biti u obavezi da se loguju na svoje Google naloge kako bi pristupili servisu, a pristupanje nekom razgovoru će biti moguće samo ako je korisnik dobio poziv od onoga koji je organizovao video sastanak.

Google i Microsoft ulažu sve napore da sustignu Zoom, pa je Microsoft Teams aplikacija stigla do 75 miliona dnevnih korisnika, dok Google Meet svakoga dana dobija po oko tri miliona novih korisnika, zahvaljujući čemu je prešao cifru od 100 miliona.

Tako se u eri kućne izolacije traže novi servisi za komunikaciju, pa projekte imaju i kompanije kojima servisi za video konferencije ranije nisu bili jača strana. Među njima je i Google, pa je Meet prije samo mjesec dana bio Hangouts Meet, a tu je i Hangouts Chat i originalni Hangouts. Ostaje da se vidi hoće li kompanija na vrijeme organizovati svoje servise, i prestići konkurenciju jednim, preciznim proizvodom.

(The Verge)