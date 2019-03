Google Phone aplikacija za blokiranje nepoželjnih poziva

​Google je još u aprilu 2018. najavio da testira opciju koja bi trebalo da prepoznaje i sprečava spam pozive, a sada bi Phone aplikacija trebalo da postane još više praktična, i da blokira pozive i poruke od onih brojeva koji nas nikada ranije nisu kontaktirali.

Tako će se u podešavanjima pojaviti i kategorija "Blocked numbers", a korisnicima će biti dozvoljeno da blokiraju pojedinačne brojeve, te čitave grupe brojeva, i to tako da brojeve ne moraju da unose ručno. To uključuje i brojeve koji nisu među kontaktima korisnika, pozive koji stižu od sakrivenih brojeva, te govornice. Brojevi će u block listu moći da se unose i ručno, i korisnici će moći da provjeravaju koji su kontakti već na listi, te da odblokiraju one koje više ne smatraju nepoželjnima.

Brojevi trenutno mogu da se blokiraju samo ako se klikne na kontakt iz Recent calls ili Call history u okviru Google Phone aplikacije, te se selektuje "Block/report spam" iz padajućeg menija. Mnogi operateri već nude opciju blokiranje poziva, ali će samo Android moći da nepoželjne kontakte blokira unapred, te tako korisnicima pruži veću kontrolu nada filtriranjem poziva i poruka.

Opcija se još uvijek nije pojavila na svim Android uređajima, te oni koji su je dobili imaju beta Q verziju operativnog sistema. Naravno, funkcija bi mogla da se promijeni dok ne stigne do svih korisnika, i da neke funkcionalnosti ukine, ili, pak, da ponudi neke nove.

(PCPress/Android Police)