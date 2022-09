Google gasi svoj Stadia gejming servis

​Tokom jula su se pojavljivale tvrdnje da Google neće ugasiti svoj Stadia servis za striming igara, ali kompanija ipak odustaje od ovog projekta nakon samo tri godine njegovog postojanja.

Kompanija ističe da će igrači nastaviti da imaju pristup svojim igrama i moći će da ih igraju do 18. januara 2023. godine.

Nakon toga, Stadia će se pridružiti dugačkoj listi servisa i proizvoda koje je Google ukinuo.

Oni, koji su investirali novac u Stadiju, dobiće povrat novca.

"Vratićemo novac za sve Stadia hardverske kupovine, kreirane kroz Google Store, kao i za sve kupovine igara i dodataka za igre, kupljenje u Stadia prodavnici", istakao je Fil Harison - potpredsjednik i generalni menadžer Stadia servisa.

Stadia players, find an important update on Stadia here: https://t.co/IIFRYiIYUu