Google planira pokrenuti online platformu za igre

Google planira pokrenuti platformu za igre koja bi mogla postati konkurencija Xboxu i PlayStationu, piše portal Kotaku.

Pet osoba upoznatih s Googleovim planom izjavilo je da kompanija planira pokrenuti platformu za igre na internetu. Predstavnici Googlea sastali su se u martu s nekoliko velikih kompanija na Konferenciji programera igrica (GDC) kako bi im predstavili plan za svoju online platformu nazvanu Yeti, izjavili su izvori.

Web stranica The Information prva je objavila vijest o razvoju Yetija ranije ove godine, a Google nije odgovorio na zahtjev za komentarom. Online platforma imala bi prednost pred fizičkim platformama jer korisnici ne bi morali preuzimati ni instalirati igre na svoje računare. Takođe bi mogli koristiti i najjeftinije računare za igranje najkvalitetnijih igrica.

Kotaku upozorava da glasine o planu treba uzeti s dozom skeptičnosti dok se on ne počne provoditi zbog "Googleove istorije započinjanja i odustajanja od inicijativa", ali platforma bi mogla postati ozbiljna konkurencija onima poput Xboxa i PlayStationa.

Scoop: Google to launch new "Yeti" gaming service -- and possible new hardware. From @kmclaughlinSF @amir https://t.co/OgZ69HMupy