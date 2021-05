Google uvodi redizajniranu aplikaciju Weather na Androidu

Aplikacija Google Weather na Androidu dobija redizajn, i sada počinje da se ažurira onima na najnovijoj beta verziji Android-a. U međuvremenu fioka za navigaciju zamjenjena avatarom vašeg profila u gornjem desnom uglu.

Kucanjem se otkriva padajući nalog sa podešavanjima za promjenu jedinica temperature i prečicom "Dodaj na početni ekran".

Jedan prilično čudan estetski stil, kako navodi 9to5Google, za koji se Google odlučio u ovom redizajniranju vremenskih uslova je oštro bijela statusna traka koja je prethodno bila tematski obrađena trenutnim vremenskim uslovima.

Nova boja se podudara sa trakom za navigaciju i pretragu, ali je presvijetla - posebno kada je aktivna tema tamnog sistema. Google će se nadamo se to prilagoditi u budućem ažuriranju, prenosi b92.

Nema drugih promjena u osnovnom iskustvu prognoziranja sa kompanijom koja još uvijek koristi weather.com.

Google starts rolling out redesigned Weather app on Android https://t.co/wZBRmDHjLq by @technacity pic.twitter.com/iEtyAXkPr0