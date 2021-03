Greške koje pravite prilikom čišćenja računara

Redovno održavanje računara ključ je njegove dugovječnosti. Ipak, pri održavanju postoje neke stvari koje zvuče kao dobra ideja, ali čine više štete nego koristi.

Povremeno čišćenje računara preporučuje se za njihovu dugovječnost, ali s time je lako pretjerati. Više štete nego koristiti pri čišćenju računara možete napraviti i ako ne koristite alate koji dolaze u paketu sa Windowsima 10. T-portal prenosi nekoliko najčešćih grešaka koji smanjuju dugovječnost računara.

Brisanje particije za oporavak računara

Instalacija Windowsa 10 obično sa sobom donosi stvaranje posebne particije za oporavak koja računaru omogućava brz povratak u radno stanje bez posebnog instalacijskog diska ili USB-a za popravak.

Ako ste Windowse instalirali sami, ova particija često je zanemariva, no proizvođači obično u laptope stavljaju posebne particije u kojima se nalazi modifikovana verzija operativnog sistema koja će se instalirati ako on naiđe na neispravljiv kvar. Ta particija često zauzima puno prostora.

Ako želite vidjeti koliko vam je prostora zauzeo proizvođač, kliknite desnim klikom na Start ili pritisnite Win + X za otvaranje izbornika i birajte Disk Management. Pored Diska 0, particije na koju je instaliran sistem, pronaći ćete bar jednu sekciju koja se zove (Recovery partition).

Uz pomoć alata za menadžment diska moguće je izbrisati tu particiju i osloboditi prostor na disku, no ako to napravite - nećete moći osvježiti Windowse pomoću ugrađenih alata. Disk za oporavak moći ćete napraviti na drugom disku, no ako ga izgubite - nećete više moći ponovno instalirati Windowse.

U tom ćete slučaju morati preuzeti Windowse 10 putem interneta, što nije baš praktično. Ukratko - ako na posebnom disku imate particiju za oporavak računara i znate gdje se nalazi taj disk, odlično. Ako nemate, ostavite sistem takvim kakav jest.

Čišćenje “registryja”

Baza podataka pod imenom “registry” služi za čuvanje različitih postavki za OS i vanjske aplikacije. U pravilu ne postoji razlog zašto ju uređivati osim ako želite fino uštimati sistem ili napraviti neku drugu modifikaciju.

Internet je prepun reklama za “čistače” registryja koji tvrde da mogu riješiti hiljade problema vezanih uz računar, no to jednostavno nije istina. U 99 odsto slučajeva nećete dobiti ništa osim novih grešaka. Čak i nakon rješavanja hiljadu“grešaka” oslobodićete svega nekoliko kilobajta prostora.

Druge nuspojave “čišćenja” registryja uključuju čudno ponašanje programa i nestabilnost sistema, što, uvjereni smo, skoro nikome nije cilj.

Brisanje sistemskih podataka

Windows 10 bez sumnje vaš sistem natrpava velikim brojem različitih datoteka. To uključuje sve od ključnih sistemskih datoteka i programskih postavki do promjena koje ste sami uveli. Windows u pravilu blokira korisnikove pokušaje brisanja ovih podataka zato što je micanjem “nepotrebnih” mapa moguće izbrisati nešto važno.

Ako tražite neko načelno pravilo za brisanje podataka, izbjegavajte sve što se nalazi u C:Windows. Druge mape s kojima biste trebali biti oprezni uključuju Documents, u kojima se nalazi sve od dokumenata do pohranjenih pozicija u igrama.

Čišćenje drivera

Driveri služe za komunikaciju sistema s hardverom i omogućavaju normalno funkcioniranje računara. Premda je dosta važno ažurirati drivere čipseta i grafičke kartice, načelno pravilo glasi “ako radi, ne popravljaj”.

S obzirom na to da je drivere malo teže ažurirati od standardnih aplikacija, ponekad ćete htjeti posegnuti za alatom koji to radi automatski. Ta su rješenja izvor više problema nego beneficija. Aplikacije za ažuriranje drivera nerijetko su krcate reklamama, a dosta često i instaliraju pogrešne drivere ili ih preuzimaju iz nepouzdanih izvora.

Alati za čišćenje drivera poput Display Driver Uninstallera korisni su samo u drastičnim slučajevima, kada jednostavno morate deinstalirati stari driver (najbolji primjer je, recimo, instalacija grafičke kartice drugog proizvođača).

Potpuno brisanje diska

Jedan od najekstremnijih primjera čišćenja računara je potpuno brisanje diska. Nakon što resetujete Windowse 10 možete zadržati lične podatke ili izbrisati sve što imate i krenuti ispočetka.

Ako samo želite osvježiti operativni sistem, vrlo vjerovatno ne želite izbrisati apsolutno sve. Ako prodajete računar, u drugu ruku, brisanje svih podataka sprečava drugu osobu od pristupa vašim dokumentima i postavkama.

Naravno, uvijek možete ići korak dalje i koristiti alate poput DBAN-a koji brišu sve na disku prepisivanjem cijele površine nepotrebnim datotekama. Proces traje jako dugo, no pruža osjećaj sigurnosti i znanje da nakon toga niko neće moći povući podatke koje ste izbrisali. Ovaj alat ipak ne treba koristit ako negdje nemate sigurnosnu kopiju jer će on izbrisati doslovno sve.

(N1)