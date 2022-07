"HERE" lokacijske mape najbolje u svijetu

​Upotreba lokacijske platforme odnosno mape, u posljednjih nekoliko godina doživjela je ekspanziju korišćenja kod stanovništva.

Globalna IT tranzicija i digitalna transformacija, doprinosi novim rješenjima koji se manifestuju u prikupljanju podataka različitih namjena, a koje se obrađuju unutar različitih platformi i predstavljaju smjer u kojem se kreću softverski i aplikativni sadržaji na tržištu.

Koncept u kojem mapirate lokaciju, nudite transfer informacija i još ako dodate mogućnost upravljanja mjestom ili reklamom, tržišna je utakmcima gdje se tehnološki giganti takmiče svakodnevno.

Koji su prepoznatljivi igrači u domenu lokacijskih mapi?

HERE, Google, TOMTOM, AMap, MAP Box, Baidu, Zenrin i drugi.

Counterpointresearch sproveo je istraživanje više od 25 svjetskih proizvođača lokacijskih platformi. Analiza je uključila 65 ključnih mogućnosti bilo je pregled istraživanja, unutar 7 kategorija, kao što su podaci u vezi lokacije i segmenta karte, usluge lokacije, podatkovne platforme, razvojnog ekosistema, partnera i segment rasta korisnika za lokacijske platforme.

Analiza

Counterpointresearch

HERE platforma proglašena je za najbolju lokacijsku mapu odnosno platformu u svijetu. Ovu titulu HERE petu godinu zaredom ostvaruje. HERE je u većinskom vlasništvu njemačkih kompanija Audi, BMW i Diamler, kao i američkog Intela. Raspolažu kartama oko 200 zemalja i glasovnom podrškom u 94 zemlje.

Drugo mjesto pripada Google, a najbolje rezultate odnose u domenu mapiranja na globalnoj razini, sveobuhvatnosti, pokrivenosti, tačkama interesa i mogućnosti dodavanja nove vrijednosti kao što je potrošački prostor. U prilog ovoj činjenici ide 3,5 milijardi Android korisnika.

Treće mjesto pripada TOMTOM platformi, sa dobrim rezultatima kartiranja i lokacijske inteligencije. U automobilskom sektoru velika je konkurecija između pomenutog TOTOM i HERE.

Četvrto mjesto odnosi AMap i trenutno su u uzlaznoj putanji da postanu jedna od pet vodećih svjetskih lokacijskih platformi, iako su trenutno zastupljeni većinom na području Kine. Pored AMap, na kineskom tržištu zastupljeni su Baidu Maps i Navinfo.

Mapbox zauzima peto mjesto na globalnoj razini. Krase ga vještine koje se temelje na naprednoj vizualizaciji, analitičkim alatima, partnerskom popisu i privlačenju razvojnih programera.

Analiza je identifikovala proizvođače kao što je Naver, Kakao i Tmap, koje se u većini koriste na području Južne Koreje.

U Indiji se preferira MapMyIndia, koji je ujedno jedan od vodećih isporučilaca karata na drugom najvećem svjetskom tržištu. Japansko tržište rezervisano je za Zenrin, koji se sklopio partnerstva sa svjetskim kompanijama, a između ostalih sa HERE.

Srđan Bjelić je Rukovodilac Sektora za prodaju poslovnih rješenja u kompaniji Mtel a.d. Banjaluka. Učestvovao je u realizaciji i implementaciji više stotina telekomunikacionih i ICT projekata u privatnom i javnom sektoru BIH. Autor je prve mobilne aplikacije "Nikolaj" za pretragu Svetinja SPC na području zemalja bivše Jugoslavije.